Nun also doch: Wolfsburger Weihnachtsmarkt fällt Corona zum Opfer

Wolfsburg

Nun also doch: Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Die beliebte Veranstaltung, die vom 25. November bis zum 23. Dezember, in der Porschestraße stattfinden sollte, wurde am Samstag aufgrund der neuen, verschärften Corona-Bestimmungen und den steigenden Fallzahlen von der WMG abgesagt.

Noch vor wenigen Tagen hatte die Stadt verlauten lassen, dass der Weihnachtsmarkt in modifizierter Form und mit an die Pandemie angepasstem Konzept stattfinden sollte. Eine größere räumliche Streckung, weniger Buden und der Verzicht auf Bühnen sollten größere Menschenansammlungen vermeiden, die Ansteckunsgefahr verringern und den Corona-Bestimmungen Rechnung tragen. Mit der Verschärfung der Auflagen erweist sich nun auch das neue Konzept, das unter dem Namen „ Adventswochen“ firmierte, als nicht durchführbar.

Neues Konzept ist jetzt nicht mehr durchführbar

„Wir waren über die vergangenen Monate in engstem Austausch mit den Beschickern, dem Weihnachtsmarkt-Beirat und den städtischen Behörden, um zur Adventszeit ein weihnachtliches Event in der Wolfsburger Innenstadt veranstalten zu können. Das jetzt geltende Veranstaltungsverbot ist jedoch eindeutig und bindend für uns als Veranstalter“, erläutert Frank Hitzschke, Citymanager der WMG.

Die Absage der Adventswochen bedeute aber nicht unbedingt, dass bis zum Jahresende keine Weihnachtsveranstaltung in Wolfsburg mehr stattfinden kann. „Gemeinsam mit allen Partnern beobachtet die WMG konsequent das Infektionsgeschehen und damit verbundene Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie“, so Hitzschke. Sollte sich zum Dezember hin abzeichnen, dass kleine Veranstaltungen oder Märkte unter bestimmten Auflagen wieder möglich sind, soll gemeinsam mit den Händlern und Schaustellern wie auch den Behörden geprüft werden, ob kurzfristig noch eine Veranstaltung umgesetzt werden kann.

„Auch wenn wir uns die Option für ein Angebot im Dezember weiterhin offen halten, schafft dies im Moment leider nicht die für die Beschicker dringend benötigte wirtschaftliche Abhilfe – Ware muss bestellt, Personal geplant und logistische Planungen vorgenommen werden,“ hofft Frank Hitzschke auf Unterstützung für die Beschicker im Dezember.

Von Steffen Schmidt