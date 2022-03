Zur Einführung des Novavax-Impfstoffes beteiligt sich Wolfsburg an einem niedersachsenweit stattfindenden „Impfwochenende“, welches bis Dienstag noch läuft. Am Montag und Dienstag, 7. und 8. März, verabreichen die Impfteams das Vakzin von 9 bis 19 Uhr im Impfzentrum der City-Galerie. Zunächst sollen alle Personen, die sich schon auf der zentralen Warteliste des Landes registriert haben, einen Impftermin erhalten. Je nach Verfügbarkeit stellt das Land weitere freie Termine in seinem Impfportal zur Verfügung. Sie sollen in Kürze online unter www.impfportal-niedersachsen.de oder telefonisch unter 0800/9988665 buchbar sein. Zudem sollen an den Aktionstagen auch Personen ohne Termin eine Impfung bekommen – je nach Verfügbarkeit. Übrig gebliebene Impfdosen will die Stadt am Mittwoch, 9. März, im Impfzentrum der City-Galerie verimpfen. Interessierte müssen hierfür keinen Termin vereinbaren. Wichtig: Nur ungeimpfte Personen ab 18 Jahren können sich mit Novavax impfen lassen.