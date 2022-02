Notruf 110: Anrufe aus Wolfsburg gehen jetzt nach Braunschweig

Wolfsburg

Wer in Wolfsburg den Notruf 110 wählt, landet seit kurzem nicht mehr in der Leitstelle vor Ort sondern in Braunschweig. Grund dafür ist, dass die Polizeidirektion Braunschweig – zu der auch Wolfsburg gehört – dort in einer neuen Regionalen Leitstelle jetzt alle Notrufe aus der Region koordiniert. Die Polizei ist zufrieden mit dem Start.

Wichtig zu wissen: Für Bürgerinnen und Bürger, die den Notruf wählen, ändert sich durch die Umstellung nichts. „Es ist nicht von Bedeutung wo der Notruf entgegengenommen wird, sondern das professionell und schnell die Polizei verständigt werden kann. Selbstverständlich sind die örtlichen Polizeidienststellen nach wie vor unter der Amtsnummer erreichbar“, erklärt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Notrufe aus Wolfsburg gehen daher zwar nach Braunschweig, die Mitarbeitenden dort verständigen aber unverzüglich die Einsatzkräfte in der VW-Stadt.

Umstellungsprobleme sind laut der Polizei behoben

Der Start der neuen Leitstelle im November sei gut verlaufen: „Mittlerweile sind kleinere Umstellungsprobleme behoben und die Arbeit läuft einwandfrei“, sagt aus dem Bruch. Zur Polizeidirektion Braunschweig gehören die Inspektionen Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und Wolfsburg/Helmstedt.

Mit der Abschaltung der Einsatz- und Leitstelle in Wolfsburg am 29. November 2021 endete eine Ära: Mehr als zwanzig Jahre wurden von dort aus die Notrufe aus Wolfsburg und Helmstedt entgegengenommen und die Streifenwagen eingesetzt und koordiniert.

