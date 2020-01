Nostalgie pur: Das Ohnsorg Theater zu Gast in Wolfsburg

Wolfsburg

Rund 700 Gäste des Wolfsburger Scharoun Theaters erlebten am Montagabend einen herrlich unterhaltsamen Theaterabend mit dem Ohnsorg Theater. Das Stück „Ein Mann mit Charakter“ begeisterte das Publikum und sorgte für ausgelassene Stimmung.

Das laute Geräusch des Gehstocks auf dem Dielenboden kündigte die Dame des Hauses an. Der Star des Abends war ohne Frage Dora Hintzpeter, gespielt von Heidi Mahler. Die Mutter des Bäckermeisters Heinrich Hintzpeter (Till Huster) wusste sich auch verbal Gehör zu verschaffen. Und als bald 90-jähriges Familienoberhaupt war dies bei der komplizierten Familienkonstellation auch oftmals nötig. Das Stück spielte in den 70er Jahren. Dementsprechend war auch die Bühneneinrichtung der Bäckerstube bis ins letzte Detail gestaltet. Auch die Darsteller passten optisch perfekt in die Zeit.

Die Unruhe im Hause Hintzpeter beginnt, als sich der seit über 20 Jahren in Amerika lebende Bruder Fritz ankündigt, um seine ehemalige Verlobte zu treffen. Heinrich befürchtet, dass dieser nun ein lang gehütetes Familiengeheimnis preisgeben könnte. Er hatte die damalige Verlobte seines Bruders aus Ehrgefühl geheiratet, als diese schon schwanger war, und die Tochter Gisela nie darüber aufgeklärt. Für einen „Mann mit Charakter“ wäre es eine große Schmach, wenn die Wahrheit ins Tageslicht käme. Also muss er alles daran setzen, die Sache unter Verschluss zu halten.

Als wenn das nicht schon reichen würde, kündigt Gisela an, den Finanzbeamten Düwel zu heiraten, und das obwohl Heinrich sie bereits seinem Bäckergesellen Kröpelin versprochen hat. In der Inszenierung von Michael Koch muss nun die Oma alles unter Dach und Fach bekommen. Heidi Mahler hatte es nicht immer leicht mit ihrem Sohn, dem Bäckermeister. Er fuhr jedem ins Wort und beharrte stur auf seinen Standpunkten. „Wenn ich einmal Nein gesagt habe, dann wird daraus niemals ein Ja! Ich bin ein Mann, der weiß, was er will“, erklärte er Gisela schroff, als es um den Segen ihrer Beziehung ging.

Jedes Mal, wenn es zu wild wurde, sorgte Dora Hintzpeter mit ihrem Krückstock für Ruhe. Und als der verlorene Bruder seine wahren Absichten bekanntgab, löste die resolute Dame das ganze Durcheinander mit viel Witz und Geschick. Die Zuschauer hatten ihre wahre Freude, bei einigen Pointen wurde laut geklatscht und gelacht. Am Ende waren fast alle zufrieden, der Bäckermeister erfährt, dass Gisela doch seine echte Tochter ist und er akzeptiert den Finanzbeamten Düwel doch als Schwiegersohn, als er erfährt, dass dieser in seiner Ausbildung den Bäckerberuf gelernt hat. Schlussendlich verlobt er sich sogar wieder mit seiner Exfrau Selma.

Nur der Bäckergeselle Kröpelin hat durch eine unverhoffte Schwangerschaft seiner daheimgebliebenen Verlobten nun keine Chance mehr bei Gisela und fügt sich still und leise seinem Schicksal. Es war ein lustiger Theaterabend mit einer Heidi Mahler in Bestform.

Von Tobias Broska