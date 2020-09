Wolfsburg

Das ist eine Premiere in unserer Region: Das Autohaus Koller zieht mit einem „ VW Economy Service“ ins ehemalige Auto-Eck Nordsteimke. „Wir kümmern uns hier um ältere Fahrzeuge ab einem Alter von vier Jahren“, sagt Autohaus-Chef Richard Koller. Start ist am Donnerstag, 1. Oktober. Termine und Anmeldungen sind aber schon jetzt möglich.

Zur Galerie Neu in Nordsteimke: Als erstes Unternehmen in der Region bietet das Autohaus Koller in Nordsteimke den „Volkswagen Economy Service“ speziell für Volkswagen ab einem Alter von vier Jahren an.

Wer als Außenstehender nach Wolfsburg kommt, hat den Eindruck, hier würden fast nur Neufahrzeuge über die Straße rollen. „Weit gefehlt“, sagt Koller lachend. „Hier gibt es auch sehr viele ältere Volkswagen.“ Für Besitzer dieser Autos hat Volkswagen vor einiger Zeit das „Economy Service“-Konzept entwickelt: günstigere Ersatzteile, spezielle Servicepakete, Zugriff auf die VW-Datenbank über dern Hauptbetrieb mit Blick beispielsweise auf Rückrufe. „Wir sind die verlängerte Werkbank von Volkswagen“, umschreibt es Koller lächelnd. Garantiearbeiten erledige man in Nordsteimke deshalb nicht – dafür gebe es die Standorte Vorsfelde und Lehre.

Anzeige

Werkstatt hat Zugriff auf alle VW-Daten, freie Werkstätten nicht

Natürlich bieten weder Volkswagen noch Koller diesen Service aus Nächstenliebe an: Viele Besitzer älterer Autos fahren nach Ende der Garantiezeit nicht mehr in eine Vertrags-, sondern in eine freie Werkstatt – weil dieses die Arbeiten günstiger erledigen. „Diese Kunden möchte VW mit dem neuen Konzept zurückgewinnen“, betont Koller. „Und wir natürlich auch.“ Der Vorteil dabei: „Wir als Vertragswerkstatt haben Zugriff auf alle VW-Daten, das haben freie Werkstätten nicht.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Richard Koller sieht auch große Vorteile für seine anderen Standorte: „Dort haben wir ab 1. Oktober mehr Kapazitäten. Es ist eine Win-Win-Situation für uns alle.“ Aktuell arbeiten in Nordsteimke fünf Angestellte. Sein Ziel sind rund zwölf Mitarbeiter. „Wir schaffen hier also auch zusätzliche Arbeitsplätze.“ Obwohl ein toprestaurierter Audi 100 aus den 1970ern den Eingangsbereich seines Autohauses an der Hehlinger Straße schmückt, sieht er Old- und Youngtimerfahrer nicht als typische Kunden an: „Die steuern eher Spezialwerkstätten an.“

Erstes „ VW Economy Service“-Unternehmen der Region

Richard Koller bietet in der Region als erstes Unternehmen den neuen „ VW Economy Service“ mit separatem Autohaus an. „Aktuell gibt es in Deutschland erst eine Handvoll Autohäuser, die es anbieten“, sagt er. Er sieht sich als Vorreiter, denn: „Weitere werden folgen...“

Von Carsten Bischof