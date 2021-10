Wolfsburg

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag auf der Nordstadtstraße bei einem Unfall verletzt worden. Der Versucher fuhr einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der junge Mann war dort gegen Mitternacht mit seinem E-Scooter in Richtung Schulenburgallee unterwegs. In diesem Moment bog aus der Straße Neue Reihe ein Golf auf die Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee ab. Dabei kam der Wagen mit Gifhorner Kennzeichen dem Wolfsburger viel zu nahe und drängte ihn von der Straße. Der Zweirad-Fahrer stürzte und blieb verletzt liegen.

„Der Fahrer des dunklen Golfs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den E-Roller-Fahrer zu kümmern“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Kurze Zeit später kam ein Passant vorbei, leistete Erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung ins Klinikum gefahren.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. (05361) 46460.

Von der Redaktion