Nach nur zwei Monaten haben Unbekannte das Ortsschild der Nordstadt abmontiert und gestohlen. Das Schild hat ein neues, fröhliches Design. Jetzt ist nur noch die Halterung da.

Helmut Krzywdzinski, Ortsbürgermeisterkandidat der CDU, stellte am Samstag bei seiner täglichen Rundfahrt durch die Nordstadt fest, dass das erst gerade neu konzipierte und aufgestellte Nordstadtschild am Ende der Schulenburgallee zum Fuhrenkamp hin entfernt wurde. „Ich hatte gleich nach der Aufstellung darauf hingewiesen, dass die Befestigung nicht ausreichend ist, aber scheinbar wurde sie nicht verstärkt,“ so der CDU-Politiker.

Angelika Jahns: „Warum tun manche Menschen sowas?“

„Man muss sich fragen, warum manche Menschen so etwas tun“, äußert sich die bisherige Fraktionssprecherin Angelika Jahns.

Feierliche Einweihung vor zwei Monaten: Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (links) und Angelika Jahns (CDU). Quelle: privat

Der Ortsrat hat sich einstimmig für diese Variante neuer Schilder und auch die Standorte ausgesprochen. Die Finanzierung wurde aus Ortsratsmitteln vorgenommen; ob hier jetzt noch genug Geld zur Verfügung steht für die Neuanschaffung, müsse zunächst geprüft werden. Die Wolfsburger Designerin und FDP-Politikerin Kristin Krumm hat den Entwurf für das Schild erarbeitet.

In der Vergangenheit kam es in der Nordstadt zu dieser Art von Vandalismus siehe: An der Hubertusstraße / Ecke K 46 haben Unbekannte Absperrbarken mitgehen lassen...

