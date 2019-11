Zu einem Wohnungsbrand in der Neuen Reihe in der Wolfsburger Nordstadt wurde am frühen Freitagabend die Wolfsburger Feuerwehr alarmiert. Eine 80-jährige wurde von einer Nachbarin aus ihrer verqualmten Wohnung rechtzeitig befreit. Die übrigen Mieter kamen mit dem Schrecken davon.