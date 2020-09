Wolfsburg

Mit dem Masterplan für die Nordhoff-Achse und das neue, moderne Quartier am Nordkopf stellt die Stadt auch erste Überlegungen für ein neues verkehrliches Konzept vor. Dies beinhaltet unter anderem einen neuen Bahnhalt, eine neue Zufahrt zum VW-Werk und bezieht auch Mikromobilitätslösungen mit ein.

Das Grundgerüst der verkehrlichen Erschließung basiert auf verschiedenen Mobilitätsangeboten. Auf dem Schienenweg wird der heutige Hauptbahnhof durch einen neuen Regionalbahnhalt an der Brücke Oststraße ergänzt. Auf der Straße soll künftig ein Qualitätsbussystem auf eigenen Fahrstreifen in Verbindung mit P+R-Anlagen im Südosten bei Nordsteimke und Südwesten im Bereich der Auto-Uni für eine schnelle, komfortable und direkte Anbindung an das Werk und die Nordhoffachse sorgen.

Kommt sogar eine neue Nordanbindung zum VW-Werk?

Dreh- und Angelpunkt wird ein neuer, zentral am Hauptbahnhof gelegener ZOB. Die alles verbindende Innovationsroute ist Fußgängern, Radfahrern und neuen Mobilitätslösungen vorbehalten. Die Route verbindet die einzelnen Baufelder entlang der Nordhoff-Achse miteinander und erschließt kleinteiligere Freiräume wie Plätze, Fenster und Quartiersfugen.

Auch ein schon lang gehegter Wunsch könnte wahr werden: Künftige Entlastung vom Kfz-Verkehr soll durch eine neue Nordanbindung an das VW-Werk mit neuen Stellplatzanlagen erreicht werden.

Von Steffen Schmidt