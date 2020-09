Wolfsburg

Der Masterplan der Stadt für die neue Nordhoffachse sorgt für Ärger bei Wolfsburgs Kleingärtnern. Für die geplante Bebauung an der Heinrich-Nordhoff-Straße müssten gleich drei Kleingartenanlagen weichen – von Ersatzflächen ist in dem Strategiepapier keine Rede. „Dagegen werden wir einiges tun“, kündigt der Bezirksvorsitzende des Wolfsburger Kleingärtnerverbandes, Detlef Steiniker, an.

Von den Plänen betroffen sind die Kleingartenvereine Westersieck und Bohlweg im Norden und Sonnenschein südlich der Heinrich-Nordhoff-Straße – insgesamt rund 380 Parzellen. Im Bereich des Kleingartenvereins Sonnenschein sieht der Masterplan eine Wohnbebauung vor. Westersieck und Bohlweg müssten für Wohnungen, Büros und die Freizeitanlagen des geplanten Mittellandparks weichen.

Die Kleingärtner wollen nicht hinnehmen, dass ihnen keine Alternativen aufgezeigt werden

„Wir tauchen in den Planungen überhaupt nicht auf“, kritisiert Steiniker, der als neuer Bezirksvorsitzender die Interessen von insgesamt 25 Kleingärtnervereinen vertritt. Es sei zwar absehbar gewesen, dass die drei Kleingartenanlagen für die Umgestaltung der Nordhoffachse teilweise oder ganz würden wegfallen müssen. Nicht hinnehmen wollen die Kleingärtner aber, dass ihnen in diesem Zuge keine Alternativen aufgezeigt werden. „Man kann nicht sagen, dass die Flächen geschliffen werden ohne gleichzeitig eine Perspektive aufzuzeigen“, sagt der Kleingärtner-Chef. Er fordert von der Stadt eine klare Aussage: „Gibt es neue Kleingartenanlagen? Wenn ja, wo und in welcher Form?“

Als ersten Schritt will der Bezirksverband jetzt die Fraktionen im Rat der Stadt anschreiben. Auch in den politischen Ausschüssen, in denen der Masterplan in den nächsten Wochen beraten wird, wollen die Kleingärtner ihr Anliegen vortragen. Der Rat der Stadt soll am 28. Oktober über den Masterplan Nordhoffachse abstimmen.

Die Stadt betont, dass es sich beim Masterplan zunächst nur um eine Art Absichtserklärung handelt – später seien noch konkrete Bebauungspläne notwendig. „Bei der ganzen Planung handelt es sich um einen Blick in die Zukunft. Die Planung ist strategisch und nicht konkret, sie zeigt auf, was möglich wäre“, sagt ein Stadtsprecher.

Die frühere abgestimmten Ersatzflächen seien heute nicht mehr geeignet

Die Kleingärtner möchten sich allerdings nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen. Mögliche Ersatzflächen für Kleingartenanlagen seien mit der Stadt vor etwa 30 Jahren abgestimmt worden, sagt Steiniker. Davon liegen ihm zufolge zwei an der Moorbreite in Vorsfelde und eine zwischen der A39 und Fallersleben. „Das sind aus heutiger Sicht aber keine geeigneten Flächen“, betont der Bezirksvorsitzende. Denn bei den drei aktuell bedrohten Kleingartenvereinen handele es sich um stadtnahe und fußläufig erreichbare Anlagen.

Aus Sicht von Steiniker wurde bei der Planung der Neubaugebiete am Hellwinkel und Sonnenkamp die Chance verpasst, einen Platz für Kleingärten zu schaffen. „An dieser Stelle hätte man bestimmt etwas machen können“, sagt er. Für Wohnbebauung mussten in der vergangenen Jahren bereits die Kleingartenanlagen Steimker Berg und Waldfrieden weichen.

