Der Masterplan Nordhoffachse umfasst den Bereich von der A 39 im Westen bis zum St.-Annen-Knoten im Osten sowie zwischen Heinrich-Nordhoff-Straße und VW-Werk. Geplant sind drei Quartiere mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Quartier am Nordkopf, der VW-Campus gegenüber des VW-Markenhochhauses mit dem Fokus auf Arbeiten und einem neuem Regionalbahnhalt und das Quartier am Mittellandpark gegenüber Sandkamp mit dem Schwerpunkt Wohnen. Entlang des Mittellandkanals soll die Freizeitanlage „grünes Band am Wasser“ entstehen. Lücken in der Bebauung sollen von der Stadt aus den Blick auf das VW-Werk ermöglichen. Geplant sind auch ein neuer Bahnhalt in Höhe des VW-Hochhauses, eine Schnellbuslinie, eine Nordanbindung des VW-Werks und Park&Ride-Lösungen außerhalb der Stadt als Ersatz für wegfallenden Parkplätze.