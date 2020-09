Wegen der Corona-Auswirkungen soll die Beteiligung der Bevölkerung am Masterplan über die eigens eingerichtete Internetseite www.wolfsburg.de/nordhoffachse erfolgen. Dort finden Interessierte die ausführlichen Berichte zur Erkundungs-, Entwurfs-, und Ergebnisphase mit allen Details sowie einen vierteiligen Video-Podcast. Zudem ist der Masterplan vom 1. bis zum 30. Oktober im Schaufenster des Alvar-Aalto-Kulturhauses ausgestellt.

Die Vorlage zum Masterplan ist erstmals Thema im Planungs- und Bauausschuss am 1. Oktober, geht dann in den Strategieausschuss am 6. Oktober, steht am 8. Oktober auf der Tagesordnung der Ortsräte Stadtmitte, Mitte-West sowie Kästorf-Sandkamp und soll schließlich vom Rat der Stadt am 28. Oktober beschlossen werden.