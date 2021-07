Nina Attal begeistert in der Autostadt mit feinstem Gitarren-Rock

Wolfsburg

Am Sonntagnachmittag begeisterte die französische Singer-Songwriterin Nina Attal (29) auf der Bühne am Porsche-Pavillon rund 350 Zuschauer mit erstaunlicher Power und Gitarren-Rock vom Feinsten. Schon seit sie 12 Jahre alt ist, steht sie mit Gitarre auf der Bühne und ist in Frankreich ein echter Blues-Superstar. Mit neuer Band ist ihre Musik jetzt wesentlich rockiger, aber dem Blues bleibt sie treu.

Breite Stimm-Varianz und fetzige Gitarren-Sounds

In goldener Glitzerhose mit fetzigen Westernstiefeln betritt eine kleine, zarte Französin die Bühne – und fegt die Zuschauer gleich mit den ersten Sounds gefühlt vom Hocker. Ihre Tattoos deuten es an: Dieses zarte Persönchen darf man nicht unterschätzen. Das Intro gestaltet sie allein mit ihrem Bassisten, ihrer „Cool Machine Number One“, und (v)erschreckt dabei nicht nur die älteren Zuschauer: Krasse Gitarren- und Stimm-Sounds reizen die Sound-Anlage gleich auf’s Äußerste aus, so dass man nicht recht unterscheiden kann, ob das nun direkt gewollte Provokation ist oder Teil eines Soundchecks.

Auf jeden Fall sind alle rund 350 Zuschauer nun ganz Ohr und lauschen ihrer dann folgenden breiten Stimm-Varianz. Von fetzigen Gitarren-Rock-Sounds, ihrer ganz klaren herausragenden Stärke, bis hin zu leiseren, zarten Balladen vermag ihre Stimm-Varianz alles zu bieten.

Zur Galerie Am Sonntagnachmittag begeisterte die französische Singer-Songwriterin Nina Attal (29) auf der Bühne am Porsche-Pavillon rund 350 Zuschauer mit erstaunlicher Power und Gitarren-Rock vom Feinsten.

Improvisierte Blues-Parts

„Wir haben Nina Attal schon öfter gehört. Jetzt ist sie deutlich rockiger geworden, das kann sie auch, super! Früher hat sie mehr mit Akustik-Gitarre gemacht. Wir finden’s klasse!“ finden die Zuschauer Gabriela Müller-Liß und Mann Manfred Liß (beide 64). Nina Attal bietet mit Band einen breiten Mix aus Rock, Blues, Folk und auch ein paar kleinen Balladen. Es ist für jeden was dabei, auch etwas für’s Herz, aber der Schwerpunkt ist eindeutig richtig guter Gitarren-Rock. Auch die Band ist der Inbegriff eines wilden Mixes: Verschiedener könnten die Typen nicht sein, das merkt man auch bei den improvisierten Blues-Parts.

Die Besucher freuen sich, wieder Konzerte erleben zu dürfen

Auch die herrliche Atmosphäre der Location trägt zur begeisterten Stimmung der Zuschauer bei. Alle sind dankbar, endlich wieder so etwas draußen erleben zu dürfen. Auch Angelika und Michael Stege (65 und 70) aus Neindorf sind überzeugte Wiederholungstäter: „Wir gehen regelmäßig zu den Autostadt-Konzerten. Das ist eine wirklich tolle Gelegenheit, auch mal andere Künstler kennenzulernen. Wir sind erstaunt, was Nina Attal für ganz unterschiedliche Stimmfarben zu bieten hat: Mal weich, warm und dunkel und dann auch mal schrill und grell, erstaunlich, was alles in diesem zarten Persönchen steckt!“

Von Simone Willmann