Nikolaus-Überraschung: Süßes fürs Wolfsburger Klinikumpersonal

Für das Personal im Klinikum Wolfsburg gab es am Nikolausmorgen eine süße Überraschung vom Personalrat. „Wir sind heute in aller Frühe auf den Stationen aufgeschlagen und haben die Kolleginnen und Kollegen beschenkt“, sagte Personalrätin Beatrice Lütge. Die Aktion kam gut an. „Ein Schoko-Nikolaus bringt keine Entlastung und nicht mehr Personal. Dennoch: Kleine Gesten der Wertschätzung tun den Kolleginnen und Kollegen gerade einfach gut. Wir möchten klar sagen: Trotz Krise und Ausnahmezustand sind wir für euch da!“

Nach wie vor sei die Belastung des Personals hoch und ein Ende ist nicht in Sicht. Dienstellen-Personalratsvorsitzender Olaf Kehring hat eine klare Haltung: „Betten pflegen keine Menschen! Es braucht vor allem mehr Personal.“ Es müsse jetzt schnell umgesteuert werden sei an der Zeit, dass die Gesellschaft die Leistung der Kolleginnen und Kollegen endlich wertschätze.

