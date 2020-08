Wolfsburg

Die seit 2018 anhaltende Trockenheit hat dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel in Wolfsburg derzeit auf einem historischen Tiefstand ist. Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) haben deshalb ihre Anstrengungen in Sachen „ Wasserrecycling“ verstärkt. Sie geben vermehrt gereinigtes Abwasser zur Bewässerung von Feldern weiter, anstatt es in fließende Gewässer einzuleiten.

„Die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die sichtbaren Gewässer, sondern lässt auch den Grundwasserspiegel immer weiter sinken“, erklärt Dr. Gerhard Meier, Vorstand der WEB. Grundwasser bildet sich durch einen Überschuss von versickerndem Regenwasser neu. Fällt jedoch weniger Regen, als verdunstet oder auf unterschiedlichste Art und Weise verbraucht wird, kann sich kein neues Grundwasser bilden. Der Grundwasserspiegel sinkt.

In Wolfsburg landet bereits seit Langem gereinigtes Abwasser auf den Feldern

Beim Wasserrecycling reinigt die WEB das Abwasser in mehreren Stufen und gibt es zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen weiter. „Dieses Verfahren wirkt der weiteren Grundwasserabsenkung entgegen“, sagt Stadtsprecherin Christiane Groth. Die Landwirte müssen so weniger Grundwasser zur Feldberegnung entnehmen. Während das Wasserrecycling in Wolfsburg bereits eine 80-jährige Tradition hat, stellt es deutschlandweit eher eine Ausnahme dar: „Wir sind eine von wenigen Kommunen in Deutschland, die gereinigtes Abwasser zur Feldberegnung nutzen“, betont Meier.

Wie wichtig die Verregnung des Abwassers in den vergangenen Jahren war, belegen die Statistiken der WEB: In einem Jahr mit normalen Niederschlag bringen sie rund 1,5 Millionen Kubikmeter gereinigtes Abwasser auf die Felder aus. In den Jahren 2018 und 2019 waren es jedoch 2,7 Millionen Kubikmeter und auch in diesem Jahr brachten die WEB bereits 2,3 Millionen Kubikmeter Abwasser aus. Das entspricht in etwa zwei Mal der Füllung des Allersees.

Die Abwasserverregnung verbessert die Wasserbilanz deutlich

Wie deutlich sich die sogenannte Abwasserverregnung auf die Wolfsburger Wasserbilanz auswirkt, zeigt auch eine Grafik: Mit dem Wasserrecycling hat die Stadt 2020 bislang eine Wasserbilanz von -150 Millimetern, ohne sie wäre das Minus rund doppelt so groß.

Der Effekt des Verfahrens: Die klimatische Wasserbilanz der WEB zeigt, wie sehr die Abwasserverregnung gegen den sinkenden Grundwasserspiegel hilft. Quelle: WEB

Für die Weiterverwendung speichert die WEB das gereinigte Abwasser in zwei Becken in der Kläranlage in Brackstedt zwischen. Benötigen die im Abwasserverband Wolfsburg zusammengeschlossenen Landwirte es für ihre Feldberegnung, leitet eine unterirdische Druckrohrleitung das Wasser zu ihnen.

Das Verfahren kommt aktuell in zwei Gebieten zum Einsatz

„Das gereinigte Abwasser ermöglicht uns die sichere Versorgung unserer Pflanzen auch in extrem trockenen Jahren. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadtentwässerung und der Landwirtschaft ist seit Jahrzehnten bewährt“, sagt Dieter Meinecke, Verbandsvorsteher des Abwasserverbandes Wolfsburg.

Das gereinigte Abwasser kommt aktuell in zwei Gebieten zum Einsatz: Zum einen rund um das Klärwerk in Brackstedt und zum anderen im Süden des Landkreises Gifhorn im Bereich nordwestlich von Jembke. Die gesamte Fläche beträgt rund 1500 Hektar.

