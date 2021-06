Niedrige Inzidenz in Wolfsburg: Stadt öffnet Rathaus und Sprechstellen

Wolfsburg

Da die Inzidenz in Wolfsburg am Donnerstag den fünften Werktag in Folge unter 35 geblieben ist, kehrt am Samstag ein weiteres Stück Normalität zurück. Unter anderem dürfen Hallenbäder und Diskotheken unter Auflagen öffnen. Auch die Stadt Wolfsburg ist dann wieder leichter erreichbar: Ab Montag, 14. Juni, öffnen das Rathaus und diverse Sprechstellen in den Ortsteilen zu den allgemeinen Öffnungszeiten für die Bürgerinnen und Bürger.

Mohrs bittet die Bürger, einen Schnelltest zu machen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs betont, dass der Schritt möglich sei, da die Infektionszahlen in Wolfsburg verlässlich niedrig seien. „Ich bin sehr froh, dass wieder ein Stück Normalität ins Rathaus einzieht. Dennoch sind wir alle gefordert, dass das auch so bleibt.“ Mohrs bittet deshalb: „Schützen Sie sich und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, indem sie vor ihrem Termin im Rathaus zur Sicherheit einen kostenlosen Bürgertest machen.“

Für die überwiegende Zahl der Dienstleistungen benötigen die Bürger einen Termin. Dies gilt vor allem für die Angebote der Bürgerdienste. Im Jugendamt und im Jobcenter sowie teilweise im Geschäftsbereich Soziales sind keine vorherigen Absprachen notwendig.

Neben dem Rathaus öffnen ab Montag auch die Verwaltungssprechstellen in der Nordstadt, Ehmen/Mörse, Nordsteimke und Reislingen wieder für die Bürgerschaft. Alle weiteren sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Für die Sprechstellen ist ein Termin notwendig

Die einzelnen Sprechstellen lassen sich nur nach vorheriger Terminvergabe betreten. Dafür können Bürger eine E-Mail an ortschaftsangelegenheiten@stadt.wolfsburg.de schicken. Termine für Kraftfahrzeug-Angelegenheiten sind weiterhin nur in den Verwaltungsstellen Vorsfelde und Fallersleben sowie in den Bürgerdiensten des Rathauses möglich.

In den Rathäusern und Sprechstellen besteht eine Maskenpflicht. Zu tragen sind Medizinische Masken, also FFP2-, KN95- und/oder OP-Masken. Die Kontaktnachverfolgung entfällt hingegen, solange die Inzidenz in Wolfsburg unter 35 bleibt.

Bei Fragen zur Terminvergabe und zum Besuch der Rathäuser hilft das ServiceCenter der Stadt unter der Behördenrufnummer 115.

Von der Redaktion