Niedrige Inzidenz: Stehen die Wolfsburger Testzentren vor dem Aus?

Über Wochen ist die Zahl der Testzentren in Wolfsburg stetig gewachsen. Doch kaum hatten die Stationen mit den ersten Lockerungen ihre Arbeit richtig aufgenommen, stehen sie schon wieder vor dem Aus – so scheint es zumindest. Für viele öffentliche Einrichtungen in der VW-Stadt ist mittlerweile kein Test mehr notwendig. Zudem will die Bundesregierung mit der geplanten Änderung der Testverordnung dafür sorgen, dass die Zentren weniger Geld bekommen.

Die Zentren führen mittlerweile deutlich weniger Tests durch

„Die Auslastung der Testzentren ist entsprechend der immer weiter zurückgehenden Testpflichten rückläufig“, bestätigt Stadträtin Monika Müller auf WAZ-Nachfrage. Die Zentren selbst zeichnen ein ähnliches Bild: Im Drive-In am Allerpark wären laut dem Betreiber täglich „hunderte Tests“ möglich, aktuell kommen jedoch nur 60 bis 80 Personen. Das Zentrum sei aber allgemein nicht so stark ausgelastet, sagt Sprecher Felix Walzog: „Das Wetter im Mai hat uns hier definitiv einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ In der City-Galerie machte das Testzentrum zu den besten Zeiten 600 bis 700 Tests täglich, jetzt seien es noch um die 100, teilt Geschäftsführer Christian Haertle mit. Der Drive-In in der Autostadt geht hingegen noch von einer mittleren vierstelligen Testzahl in der Woche aus.

Wo braucht man in Wolfsburg einen negativen Corona-Test? Die WAZ gibt einen Überblick, wo momentan noch ein negativer Corona-Test notwendig ist. Die Testpflicht gilt jeweils nicht für Geimpfte und seit maximal sechs Monaten Genesene. In der Gastronomie dürfen sich bei Feiern bis zu 100 Leute treffen. Hierfür besteht weiterhin eine Testpflicht. Wer unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen ein Restaurant oder eine Bar besucht, benötigt keinen Test. In Diskotheken oder Clubs ist hingegen ein negativer Corona-Test erforderlich. Im Klinikum besteht ebenfalls eine Testpflicht für Besucher sowie stationäre und ambulante Patienten. Laut der Stadt ist auch für den Besuch von Pflegeheimen ein Test notwendig. Wer in den Wolfsburger Hotels, in Ferienwohnungen oder auf dem Campingplatz übernachten möchte, benötigt bei der Anreise einen negativen Corona-Test. Diesen müssen Gäste während des Aufenthalts zweimal pro Woche wiederholen. Für Reisen innerhalb Deutschlands oder ins Ausland ebenfalls weiterhin Tests notwendig. In Kitas und Schulen muss sich das Personal zweimal wöchentlich selbst testen, gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler.

Auch beim MTV Vorsfelde ist die Tendenz rückläufig. Aktuell führt der Verein laut dem Vorsitzenden Lutz Hilsberg rund 700 Tests pro Woche durch. Vorerst solle das Testzentrum aber bleiben. „Wir haben vor, das Testcenter auf jeden Fall bis Ende des Monats geöffnet zu halten, reduzieren allerdings die Testkapazität auf circa die Hälfte“, sagt Hilsberg. Der VfB Fallersleben handhabt es ähnlich: Die Zahl der wöchentlichen Tests im Testzentrum sei von 1500 bis 1700 auf circa 500 heruntergegangen, berichtet Vorsitzender Nicolas Heidtke. Er sagt ebenfalls: „Im kleinen Rahmen werden wir es bis auf weiteres weiterlaufen lassen.“

Das Testzentrum des MTV Vorsfelde: Bis Ende Juni soll es laut Lutz Hilsberg (l.) auf jeden Fall weiter bestehen. Quelle: Roland Hermstein

Sind die Testzentren weiterhin wirtschaftlich?

Neben der rückläufigen Zahl an Tests, sollen die Zentren bald auch weniger Geld für sie bekommen. Das Bundesgesundheitsministerium begründet diesen Schritt damit, dass die Preise für die Antigentests gesunken seien. Einige Testzentren fürchten hingegen um ihre Existenz. „Aufgrund der Tatsache, dass die Testnachfrage in der letzten Zeit enorm nachgelassen hat in Verbindung mit den geplanten Kürzungen, ist das Testen dann für uns wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich“, meint Haertle. Er zahle den Abstreichern aufgrund des „sehr hohen Qualitätsanspruchs“ in seinen Zentren bis zu 20 Euro die Stunde.

Der Drive-In in der Autostadt: Nach den ersten Lockerungen war der Ansturm groß, weil die Wolfsburger unter anderem Geschäfte und Gastronomie nur mit Test besuchen durften. Quelle: Britta Schulze

Georg Hecht vom Drive-In in der Autostadt sieht das Thema weniger kritisch: „Grundsätzlich befürworten wir eine Änderung der Testverordnung hinsichtlich einer besseren Absicherung gegen Betrug. Wir sehen aktuell keine Probleme mit einer möglichen Absenkung der Vergütung.“ Belastbare Aussagen seien dazu allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Könnte die gute Test-Infrastruktur in Wolfsburg also bald dahin sein? Die WMG macht sich da keine Sorgen. Die neue Testverordnung sorge für eine einheitliche Vergütung und berücksichtige die Entwicklung des Marktpreises. „Insofern gehen wir fest davon aus, dass die Novellierung der Testverordnung zu keinem Qualitätsverlust in der Testinfrastruktur führen wird“, erklären die Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann. Beide betonen aber auch: „Ein qualitatives und zugleich unbürokratisches Testangebot wird weiterhin einen hohen Stellenwert bei der Eindämmung der Corona-Pandemie einnehmen.“

Für Stadträtin Müller kommt die Entwicklung nicht überraschend

Stadträtin Müller begrüßt die Anpassung der Testverordnung ebenfalls. Für sie kommen die aktuellen Entwicklungen nicht überraschend: „Die Testzentren waren und sind keine auf Dauer angelegtes Angebot, bei steigender Impfquote und sinkender Inzidenz lässt die Nachfrage natürlich nach.“

Von Melanie Köster