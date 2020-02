New York Gospel Stars: So war die Stimmung beim Konzert in Wolfsburg

Wolfsburg

Knapp 400 Zuschauer waren am Samstagabend in der Kreuzkirche erschienen, um in den Musikgenuss der New York Gospel Stars zu kommen. Keine zwanzig Minuten dauerte es, dann stand bereits der gesamte Zuschauerraum, alle tanzten und klatschten stehend mit. Frei nach dem Motto: „Gospel is fitness! It is for the heart!“, heizte Gospel-Stars Mitglied Ahmed Wallace den Musikbegeisterten von der ersten Minute an ein.

Gospel-Chor überzeugte die Zuschauer zum elften Mal in Wolfsburg

Die New York Gospel Stars sind allesamt professionelle Sänger und haben teilweise schon mit Weltstars wie Diana Ross, Mariah Carey und Stephie Wonder gesungen. Die insgesamt acht Sänger und Sängerinnen der Truppe kommen seit nunmehr elf Jahren in den Wintermonaten auf Tour nach Deutschland und bestreiten pro Saison 80 Konzerttermine in Deutschland – einen davon alljährlich in Wolfsburg. Aus diesem Grund fanden sich auch viele Wiederholungstäter unter den Zuschauern: „Wir sind schon zum dritten Mal hier. Die Karten schenke ich immer meiner Schwiegermutter zu Weihnachten, das hat schon Tradition bei uns“, erzählten Zuschauer in der Pause.

Zuschauer in Wolfsburg sangen und klatschen von Beginn an

Der amerikanischen Gospel-Tradition entsprechend heizten die Sänger und Sängerinnen von Anfang an gut ein und animierten die Zuschauer zum Mitsingen und sogar Mittanzen – was erstaunlich schnell und gut klappte. Sie brachten ab der ersten Minute den „Spirit“ rüber (übersetzt: „Geist“) und schafften es, die Zuschauer von ihren Plätzen zu reißen – das auch bei den älteren Zuschauern.

Die New York Gospel Stars sangen Gospel-Klassiker wie „Hallelujah“, „Oh happy Day“, „Amazing Grace“ und „Oh when the Saints“ in sehr eigenen Variationen, die Stimmvarianz der einzelnen Sänger und Sängerinnen wurde dabei sehr ausgekostet. Kein einziger Song wurde in der klassischen Variante dargeboten, was für alle, die zum ersten Mal mit dabei waren, fast ein bisschen schade war.

Amerikanische Bühnenshow in Wolfsburger Kreuzkirche

Neben den bekannten Gospel-Klassikern wagte sich die Gospel-Crew auch an beeindruckende Interpretationen von Pop-Titeln wie „I believe I can fly“ des Sängers R. Kelly oder „I still haven´t found what I´m looking for“ der Gruppe U2. Die Truppe schaffte es, die Zuschauer so zu begeistern, dass diese die fünf Songs stehend mitsangen und mitklatschten. Der „Spirit“ des Gospels war bei der Veranstaltung definitiv auf das Publikum übergesprungen, die Bühnenshow erinnerte stellenweise sehr an amerikanische Gospelkultur.

