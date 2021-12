Neun Corona-Patienten auf Intensivstation im Klinikum Wolfsburg – weiterer Todesfall

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Fälle in Wolfsburg steigt wieder, sehr deutlich zeigen sich die Auswirkungen der hohen Infektionszahlen inzwischen auf der Intensivstation des Klinikums. Dort wurden am Samstagmorgen laut DIVI-Intensivregister neun Corona-Patienten behandelt, davon mussten sieben beatmet werden. Inzwischen sind mehr als 40 Prozent der Betten mit Covid-19-Erkrankten belegt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag 60 neue Corona-Fälle für Wolfsburg gemeldet. Die Inzidenz ist auf 239,8 gestiegen (Vortag: 228,5). Zudem meldete das RKI einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Inzwischen zählt Wolfsburg 112 Corona-Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 7389 Personen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen starben 112 im Zusammenhang mit der Infektion. Die niedersächsische Hospitalisierungsrate wurde am Freitag mit 6,0 angegeben (Vortag: 6,0). Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen lag am Freitag bei 10,6 Prozent. Die Inzidenz lag am Freitag in Niedersachsen durchschnittlich bei 176,4 (Vortag: 179,2).

Wolfsburg hat bei der Impfquote die Nase vorn

Wolfsburg hat bei der Impfkampagne in der zweiten Novemberwoche das Tempo weiter steigern können: Innerhalb von sieben Tagen verabreichten Hausärzte und mobile Impfteams insgesamt 13 898 Impfdosen, davon waren 12 331 Booster-Impfungen (88 Prozent). 692 Menschen haben sich erstmalig für eine Impfung entschieden.

Bei den Impfquoten hat die VW-Stadt damit im Vergleich zu Land und Bund die Nase vorn: 78,5 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind mindestens einmal geimpft, 75 Prozent vollständig. Beim Land beträgt die Quote bei Erstimpfungen 74,6 Prozent und bei Vollimpfungen 71,3 Prozent. Auf Bundesebene liegen die Impfquoten mit 72,7 beziehungsweise 69,7 Prozent noch niedriger.

Das Impfangebot in der City-Galerie: Wolfsburg hat das Tempo bei den Impfungen weiter steigern können. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Neue Corona-Verordnung ist in Kraft

Seit Sonntag ist die neue Corona-Verordnung in Kraft. Bedeutende Erleichterungen gibt es für körpernahe Dienstleister: Bei Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt ab sofort wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Ebenfalls gekippt wurde die 2G-Regel im Einzelhandel. Nun dürfen wieder auch wieder ungeimpfte Personen überall einkaufen. Eine FFP2-Pflicht im Einzelhandel gibt es nicht, eine medizinische Maske ist weiterhin ausreichend. In Bus und Bahn ist ab hingegen eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Wieder ohne Bändchen einkaufen: Vier Tage lang galt die 2G-Regelung im Einzelhandel, ein Unternehmen klagte und das Oberverwaltungsgericht Lüneburg setzte die Regelung außer Kraft. Quelle: Boris Baschin

Außerdem enthält die neue Verordnung strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Ein Haushalt darf sich nur noch mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Für den Sport gibt es hingegen Erleichterungen: Wenn in einem geschlossenen Raum je Person zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen, gilt nur noch die 2G-Regel.

Alle neuen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

Kein früherer Start in die Weihnachtsferien

Die Weihnachtsferien für die Schüler sollen trotz der hohen Infektionszahlen wie geplant am 23. Dezember starten. Allerdings entfällt vom 20. bis 22. Dezember die Präsenzpflicht.

Darüber hinaus ist in der neuen Verordnung eine Weihnachtsruhe vorgesehen: Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar müssen Diskotheken geschlossen bleiben. Tanzveranstaltungen sind verboten, private Partys in Innenräumen auf 25 Personen begrenzt. Zudem gelten in dieser Zeit unabhängig von den Infektionszahlen die schärferen Kontaktbeschränkungen der Warnstufe 3.

Von Redaktion