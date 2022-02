Wolfsburg

Nach dem plötzlichen Förderstopp für Energiesparhäuser bekommen viele Bauwillige nun doch Geld vom Bund. Zumindest die vor dem 24. Januar eingegangenen Anträge sollen noch nach den alten Kriterien bearbeitet werden. Das dürfte nicht nur Privatleute freuen, welche die Förderung bei den Kosten einkalkuliert haben – auch die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland kann wichtige Bauprojekte nur mit Fördermitteln stemmen.

24 000 Anträge sollen noch bearbeitet werden

„Eine kurzfristige Lösung für die KfW-Gebäudeförderung steht und alle vorliegenden förderfähigen Anträge sollen genehmigt werden“, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs. Die zuständigen Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz, für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie der Finanzen hätten sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Demnach sollen die rund 24 000 förderfähigen Altanträge, die bis zum Antragsstopp am 24. Januar eingegangen sind, genehmigt werden.

SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs: „Eine gute und rechtssichere Lösung für alle Betroffenen.“ Quelle: photothek.net

Gute Chancen auf 4,2 Millionen Euro Fördermittel

„Die förderfähigen werden genehmigt. Das bietet eine gute und rechtssichere Lösung für alle Betroffenen“, freut sich Mohrs über die schnelle Einigung der Ministerien. Unter diesen Anträgen befindet sich auch das Projekt Dessauer Straße der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Neuland für das neue Quartier im Zentrum von Westhagen. Die Neuland hatte das Projekt in Holzhybridbauweise an der Dessauer Straße gestoppt, weil nicht sicher war, ob die veranschlagten 4,2 Millionen Euro Förderung fließen würden.

„Die positive Nachricht aus Berlin ist ein wichtiges Signal für die vom Aufsichtsrat beschlossenen 140 Wohneinheiten. Alle erforderlichen Unterlagen wurden fristgemäß eingereicht, so dass wir auf grünes Licht für unseren Antrag hoffen können“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzende Immacolata Glosemeyer.

Anträge nach dem Stichtag sind aus dem Rennen

Wer allerdings erst in der letzten Januarwoche einen Antrag für ein sogenanntes Energieeffizienzhaus 55 gestellt hat, geht leer aus. Die Bundesregierung hatte das bisherige Förderprogramm für Sanierung und Neubau von energieeffizienten Häusern vorzeitig abgebrochen, weil es viel zu viele Anträge gab. Statt nach dem 31. Januar konnten schon am 24. Januar keine Anträge mehr eingereicht werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Dienstag von einer Notbremse.

SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer: „Die positive Nachricht aus Berlin ist ein wichtiges Signal für die vom Aufsichtsrat beschlossenen 140 Wohneinheiten.“ Quelle: Sahnefoto

Das Effizienzhaus 55 gehört inzwischen zum Baustandard

Viele Familien hatten nach dem abrupten Förderstopp um die Finanzierung ihrer Immobilie gebangt. Dabei geht es um große Summen: Bei einem sogenannten Effizienzhaus 55 konnten die staatlichen Hilfen bisher bis zu 18 000 Euro pro Wohneinheit betragen. Für genau diese Häuser ist die Förderung laut Habeck nun endgültig vorbei. Effizienzhäuser 55 gehören inzwischen zum Baustandard. Sie besonders zu fördern, setze kaum Anreize für mehr Klimaschutz, so das Argument der Bundesregierung.

Stattdessen soll ein neues Förderprogramm aufgesetzt werden: Laut Habeck umfasst dieses Sanierungen und Neubauten mit dem Standard EH40. Für diese noch effizienteren Gebäude werde es aber auch nur reduzierte Fördersummen geben, sagte er. Außerdem soll das Programm nur bis Jahresende laufen und auf eine Milliarde Euro gedeckelt werden.

Von Christian Opel