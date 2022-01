Neuland erhält Heidersberger-Foto von Stufenhochhaus

Wolfsburg

Die Neuland Wohnungsgesellschaft erhielt jetzt ein ganz besonderes Geschenk: Harald Stibbe übergab Hans-Dieter Brand, Sprecher der Geschäftsführung, eine Heinrich Heidersberger-Fotografie des berühmten Stufenhochhauses aus dem Jahr 1972.

Die Geschichte hinter dem Bild ist fast schon kurios: Harald Stibbe war 1972 Attaché der australischen Olympiamannschaft und viel im Olympischen Dorf in München unterwegs. Die Räumlichkeiten der Sportler sollten alle schön gestaltet sein – dazu gab es einen bundesweiten Aufruf. 50 Städte beteiligten sich mit Motiven aus ihren Städten daran, so auch Wolfsburg. Dann überschattete das tragische Attentat auf die israelische Mannschaft die gesamten olympischen Spiele und die wunderbaren Motive bekamen nicht die verdiente Aufmerksamkeit.

Foto schmückte einst das Olympische Dorf

Nach den Spielen wurde das olympische Dorf geräumt. Als Harald Stibbe zufällig an den gegenüberliegenden russischen Räumlichkeiten vorbeikam, fiel ihm ein Wolfsburger Motiv ins Auge – in einem ganzen Stapel von anderen Fotografien. Auf seine Frage hin, was nun mit den Bildern geschehen würde, erhielt er die Antwort, sie würden entsorgt. Ob er sie haben wolle? Harald Stibbe suchte sich ein paar der Heidersberger Fotografien aus und nahm diese mit. Nach langer Zeit auf einem Schrank kamen sie nun im Zuge eines Umzugs wieder zum Vorschein. Fast 50 Jahre später.

Harald Stibbe möchte die meisten Bilder an das Institut Heidersberger geben. Nur das Motiv des Stufenhochhauses nicht: „Das soll die Neuland bekommen, schließlich war es mal ihr Gebäude und das Bild soll an das alte Stufenhochhaus erinnern.“ Hans-Dieter Brand bedankte sich für dieses großzügige Geschenk und sagte einen Ehrenplatz für das Bild zu.

Von Steffen Schmidt