Wolfsburg

Wie ist die Lage auf dem Wolfsburger Wohnungsmarkt? Was hat die Neuland gerade im Angebot? Und wie wirken sich Sanierungen und Baustoffmangel auf die Mieten aus? Über diese und mehr Fragen sprechen die Neuland-Geschäftsführer Irina Helm und Hans-Dieter Brand im Interview mit der WAZ.

Frau Helm, Herr Brand, welche Erkenntnis nehmen Sie aus 2021 mit?

Irina Helm: Wir haben 1240 Kündigungen gehabt und 1276 Vermietungen getätigt. Wir haben das Jahr also mit einem positiven Netto-Abvermietungssaldo abgeschlossen, das freut uns natürlich sehr. Das Jahr hat aber auch gezeigt, dass die Bauoffensive mittlerweile eine große Rolle bei unserer Fluktuation spielt. Unsere Kunden werden immer mobiler, weil sie in Wolfsburg inzwischen nicht nur von uns ein Angebot bekommen.

Wie hat sich die Fluktuation auf Ihr Angebot an Wohnungen ausgewirkt?

Helm: Vor allem kleine Ein- bis Zweizimmerwohnungen sind gekündigt worden. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie dabei eine große Rolle gespielt hat. Wir merken einfach, dass im Moment nicht unbedingt so viele neue Pendler, Studenten oder Auszubildende nachkommen. Aktuell haben wir in unserem Bestand rund 400 Leerstände, die wir sofort vermieten können. Das ist sicherlich schön für unsere Kunden, weil sie sich auf dem Markt das aussuchen können, was sie sich schon immer gewünscht haben. Als Unternehmen müssen wir schauen, wie wir mit der Situation umgehen und unser Angebot noch reizvoller machen können.

Irina Helm: „Aktuell haben wir in unserem Bestand rund 400 Leerstände, die wir sofort vermieten können.“ Quelle: Roland Hermstein

„Heute besichtigen wir unter Umständen 15 Mal“

Gibt es da schon Ansätze?

Helm: Wir gehen jetzt verstärkt auf unterschiedliche Zielgruppen zu. Das sind zum Beispiel Arbeitgeber, die vielleicht daran interessiert sind, in einem Objekt mehrere Wohnungen zu mieten. Das sind aber auch Auszubildende, denen wir jetzt proaktiv zeigen können, wie schön man bei uns zum Beispiel in den Höfen wohnen kann. Gemeinsam mit unserem technischen Bereich machen wir uns Gedanken zur Attraktivitätssteigerung unterschiedlicher Quartiere.

Hans-Dieter Brand: Die Wohnungen, die aktuell leer stehen, sind Wohnungen, die in der Vergangenheit sofort wieder vermietet waren. Das heißt, das ist schon eine neue Situation für uns. Unterm Strich ist es aber so, dass wir mit diesen Zahlen eine Leerstandsquote von ungefähr drei Prozent haben, die im Allgemeinen als gesund für einen Wohnungsmarkt angesehen wird. Das war ja das Ziel der Wohnungsbauoffensive: Ein Angebot zu schaffen, damit jeder, der eine Wohnung braucht, auch eine findet. Und den Zustand haben wir jetzt erreicht. Für uns als Neuland ist das aber natürlich neu.

Helm: Noch vor zwei Jahren haben wir eine Wohnung mit einem Interessenten besichtigt und vermietet. Heute besichtigen wir unter Umständen 15 Mal.

„Wir müssen massiv in unseren Bestand investieren“

Gibt es Stadtteile oder Quartiere, die von den Kündigungen besonders betroffen sind?

Helm: Wir haben festgestellt, dass 2021 über 400 Kündigungen in der Stadtmitte ausgesprochen wurden. Das hat was damit zu tun, dass wir in der Stadtmitte schon immer eine hohe Fluktuation hatten, eben aufgrund der kleinen Wohnungen.

Brand: Die Herausforderung wird für uns sein, dass wir im Bestand viele relativ bescheidene Wohnungen haben, die wir qualitativ aufwerten müssen. Und das heißt für uns, wir müssen massiv in unseren Bestand investieren. Eine riesen Herausforderung in mehrerlei Hinsicht sind für uns die Höfe. Das ist ein toller Standort mitten in der Stadt. Im Moment ist er aber nicht mehr so gefragt, deshalb müssen wir da die Attraktivität steigern. Dann kommen wir aber sofort mit dem Denkmalschutz in Konflikt. Der geht in den Höfen so weit, dass Türschwellen in den Wohnungen nicht verändert werden dürfen. Da fragt man sich nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Vorgabe. Was nützt ein Denkmal, wenn da keiner mehr drin wohnen mag? Wir sind gerade im Gespräch mit der Denkmalpflege, um Wege für eine Sanierung zu finden.

Hans-Dieter Brand: „Eine riesen Herausforderung in mehrerlei Hinsicht sind für uns die Höfe.“ Quelle: Roland Hermstein

2021 sind im Kurt 2.0 und im Kleekamp in Fallersleben auch viele Neubau-Wohnungen fertig geworden, wie läuft ihre Vermietung?

Helm: Da sind wir sehr zufrieden. Im Kurt haben wir tatsächlich alle kleinen Wohnungen vermietet und auch alle großen Fünf-Zimmer-Wohnungen. Wir sind zum 28. Januar 2022 bei 76 Prozent Vermietungsquote. Das, was wir jetzt noch vermieten können, sind schöne, großzügige Vier-Zimmer-Wohnungen. So ähnlich ist es im Kleekamp. Da sind wir ja noch nicht ganz fertig, noch sind nicht alle Wohnungen in der Vermietung. Wir liegen da inzwischen bei über 56 Prozent Vermietungsquote.

Neuland sucht Mieter für Cluster-Wohnung Für eine Cluster-Wohnungen im Kurt 2.0 in Detmerode sucht die Neuland momentan noch Mieter. Das Prinzip: Die Wohnung besteht aus fünf eigenständigen rund 40 Quadratmeter großen Apartments und einer großen Gemeinschaftsfläche. Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen, die über eine Treppe und einen Aufzug erreichbar sind. Jedes Apartment hat eine kleine Küchennische und ein eigenes Duschbad. Die Gemeinschaftsbereiche mit voll ausgestatteter Küche enthalten bereits Mobiliar. Für die Wohnung können sich sowohl einzelne Personen melden, als auch mehrere Menschen, die gerne zusammenleben möchten. Die Neuland könnte sich beispielsweise vorstellen, dass in der barrierefreien Wohnung Jung und Alt zusammenkommen oder auch, dass mehrere ältere Menschen dort gemeinsam wohnen.

„Wir liegen bei einem Durchschnittsmietpreis von 7,38 Euro pro Quadratmeter“

Für Interessenten ist vor allem auch der Mietpreis ein Thema. Wie hat er sich 2021 entwickelt?

Helm: Über den gesamten Bestand liegen wir jetzt bei 6,40 Euro pro Quadratmeter, einschließlich der Neubauwohnungen. Bei allen Wohnungen, die wir in diesem Jahr vermietet haben, liegen wir bei einem Durchschnittsmietpreis von 7,38 Euro pro Quadratmeter.

Brand: Das ist eigentlich die fast wichtigere Zahl für den Interessenten.

Helm: Und beim Neubau liegen wir im Durchschnitt bei 8,93 Euro pro Quadratmeter.

Brand: Aber dabei muss man fairerweise sagen, dass das daran liegt, dass wir eben auch geförderte Wohnungen anbieten.

Kurt 2.0: Im vergangenen Jahr sind die neuen Wohnungen in die Vermietung gegangen. Quelle: Roland Hermstein

Eine große Herausforderung für die Wohnungswirtschaft ist das Ziel der Klimaneutralität. Wie weit ist die Neuland?

Brand: Wir haben im letzten Jahr erhoben, wie unser CO2-Abdruck aussieht. Jetzt gucken wir, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen. Nach derzeitigem Stand ist eine Modernisierungsquote von ungefähr drei Prozent erforderlich. Das ist deutlich mehr als das, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Das heißt, dass wir unsere Investitionen in die Modernisierung deutlich steigern müssen. Ohne zusätzliche Förderung wird das aber nicht gehen. Und dann muss man sagen, spielt die Art der Energieerzeugung für uns eine sehr entscheidende Rolle. In unserem Bestand sind mindestens 98 Prozent mit Fernwärme versorgt. Wir gucken deshalb stark darauf, was im Kraftwerk bei der Erzeugung von Fernwärme passiert. Das CO2-Äquivalent der Fernwärme ist dadurch, dass dort von Kohle auf Gas umgestellt wurde, schon deutlich besser geworden. Es ist aber noch weit entfernt von dem, wo es hin muss.

Jetzt kommt zu den notwendigen Sanierungen noch der Baustoffmangel hinzu. Wie sehr merken Sie den?

Brand: Wir merken ihn sehr, sehr intensiv an der Verfügbarkeit von Material. Als wir jüngst die Fassadenteile für Don Camillo und Peppone vergeben haben, war der Preis das eine Thema, aber das Hauptthema war, ob wir überhaupt das Material bekommen. Aluminium ist im Moment so rar, dass es fast nicht zu kriegen ist. Der Lieferant, der bei uns zum Zug gekommen ist, hat uns erzählt, dass er sich früher maximal zweimal im Jahr um Rohstoffeinkäufe gekümmert hat. Jetzt tut er das praktisch jeden Tag. Da merkt man schon, wie angespannt die Situation ist.

Don Camillo und Peppone: Die Verfügbarkeit von Material erschwert das Projekt. Quelle: Roland Hermstein

Wie wirkt sich die Knappheit auf Ihre Kosten aus?

Brand: In bestimmten Bereichen, der Haustechnik zum Beispiel, sind die Kosten enorm angestiegen. Und überall dort, wo wir die Kosten noch nicht haben sichern können, werden sie uns in Zukunft ordentlich Probleme machen. Das wird uns bei Don Camillo in manchen Gewerken treffen, genauso wie in der Sanierung und im Neubau von zukünftigen Objekten, weil wir unmöglich die Miete im gleichen Maße anziehen können. Man kann nur hoffen, dass sich die Situation wieder ein Stück weit entspannt. Damit man wieder Planungssicherheit hat.

„Wenn die Kosten insgesamt deutlich höher werden, wird das Auswirkungen auf die Mieten haben“

Wie stark werden die Mieter die gestiegenen Kosten zu spüren bekommen?

Brand: Das hängt ganz stark davon ab, wie die Förderkulisse aussieht, gerade auch bei der Sanierung. Wir werden weiter sanieren müssen. Wir haben in der Vergangenheit lange nicht das umgelegt bei Sanierungen, was gesetzlich möglich ist. Erlaubt sind acht Prozent, bei uns waren es in der Vergangenheit immer zwischen vier und fünf, teilweise auch sechs. Wenn aber die Kosten insgesamt deutlich höher werden, dann wird das auch Auswirkungen auf die Mieten haben. Das Thema kann irgendwann zum politischen Sprengstoff werden, wenn die Mieten zu sehr anziehen.

Helm: Was für uns eine Herausforderung ist, ist wie wir insgesamt mit dem Thema Kosten und Inflation umgehen. Mieten kann man ja nicht beliebig erhöhen und uns ist auch bewusst, dass wir bei allem, was wir tun, natürlich auch dem Markt und den gesetzlichen Regularien unterliegen. Ein Thema, das wir uns deshalb auf die Fahne schreiben, ist, dass wir unsere Prozesse optimieren. Dabei setzen wir auf Digitalisierungspotenziale und analysieren sehr genau unsere Kostentreiber.

Um nochmal auf die Projekte zurückzukommen, die schon in der Umsetzung sind: Welche kommen in diesem Jahr zum Abschluss?

Brand: Fertig wird in diesem Jahr auf jeden Fall das Finkenhaus in Detmerode. Das sind 61 Wohnungen. Ansonsten ist es so, dass wir in diesem Jahr keine weiteren größeren Fertigstellungen haben werden, wir sind noch mit der Abvermietung des Neubaus beschäftigt. Der Kleekamp wird abschließend fertig, da sind ja noch nicht alle Wohnungen fertig und in der Vermietung. Was dieses Jahr noch nicht fertig wird, sind Don Camillo und Peppone. Der Termin dafür hat sich verschoben. Da sind wir wieder bei den Themen Materialverfügbarkeit und Unternehmerverfügbarkeit. Wir gehen davon aus, dass wir Peppone Ende nächsten Jahres fertig kriegen und Don Camillo dann 2024.

Am Finkenhaus in Detmerode: Hier will die Neuland in diesem Jahr 61 Wohnungen fertigstellen. Quelle: Roland Hermstein

Für die Attraktivität von Wohnungen spielt auch der Stadtteil drumherum eine wichtige Rolle. Was tut die Neuland dafür?

Helm: Wenn wir in Detmerode mit dem Finkenhaus und Don Camillo und Peppone durch sind, dann haben wir in dem Stadtteil über 600 neuwertige Wohnungen geschaffen und haben dort über 200 Millionen Euro ausgegeben. Ich denke, das zeigt, was ein Unternehmen unserer Größenordnung leisten kann. Wir reden immer über einzelne Projekte und das ist auch wichtig, aber das Ergebnis aus diesen Projekten, das kommt dem gesamten Stadtteil, den Menschen in dieser Stadt, zugute.

„Das zeigt, dass wir einen Stadtteil umgekrempelt haben“

Das heißt, Sie würden sagen, dass Sie Detmerode allein durch die Vielzahl an Projekten attraktiver gemacht haben?

Helm: Ja. Nicht zu vergessen ist bei den Projekten natürlich auch all das, was dadurch infrastrukturell passiert ist. Wir haben einen Bäcker vor Ort, wir haben die Dienstleister, die nicht nur unsere Kunden, sondern alle Bürger im Stadtteil mit Serviceleistungen versorgen. Außerdem sind Treffpunkte entstanden.

Brand: Die Demenz-WG zum Beispiel.

Helm: Genau und auch Treffpunkte für Jugendliche. Das zeigt, dass wir wirklich einen Stadtteil umgekrempelt haben. Detmerode war vor zehn Jahren ganz bestimmt anders als heute, das wissen wir alle. Wenn wir mit Don Camillo und Peppone fertig sind, dann haben wir wirklich einen Stadtteil sehr attraktiv gestaltet. Das ist auch ein Feedback, das wir von Menschen bekommen, die zum Beispiel als Kinder in Detmerode gewohnt haben. Die sind richtig sprachlos, was aus diesem Stadtteil jetzt schon geworden ist.

Zur Galerie Auf dem Gelände des ehemaligen Stufenhochhauses hat die Neuland 2021 „Kurt 2.0“ fertiggestellt. Viele Wohnungen sind mittlerweile vermietet. Die WAZ hat sich vor Ort umgesehen.

Und wie ist die Situation in Westhagen?

Helm: Da sind wir auf dem Weg. Allein schon dadurch, dass wir in den letzten Jahren den Abriss in der Dessauer Straße getätigt haben.

Brand: Westhagen wird deutlich aufgewertet. Zum einen dadurch, dass die Fläche in der Dessauer Straße jetzt Platz für etwas Neues bietet. Und auch dadurch, dass wir mit einem Investor im Gespräch sind, der schon sehr, sehr weit ist, was das Thema Einkaufszentrum angeht. Das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für Westhagen, dass dort wieder ein Einkaufszentrum entsteht, aber in anderer Qualität und in Verbindung mit Wohnungen. Das wird dem ganzen Quartier nochmal eine deutliche Aufwertung bieten.

Von Melanie Köster