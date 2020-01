Internationaler Freundeskreis: Model berichtet von Integration

Wolfsburg

Wie gelingt Integration? Einen persönlichen Erfahrungsbericht und verschiedene Thesen präsentierte Zohre Esmaeli am Donnerstag beim Neujahrsempfang des Internationalen Freundeskreises (IFK). Vor rund 200 geladenen Gästen sprach das Model in der Konzernwelt der Autostadt über ihre Kindheit in Afghanistan, ihre Flucht als 13-jähriges Mädchen, ihr späteres Leben als Model und ihr soziales Engagement.

Der Wolfsburger Prominenz aus Werk und Stadt gab Esmaeli einige Botschaften mit auf den Weg: „Für die Integration ist es wichtig zu wissen, aus welchen Gesellschaften Menschen kommen.“ In Afghanistan spiele durch die fehlenden demokratischen Strukturen und die lange Kriegsvergangenheit die Familie eine andere Rolle als in Deutschland: „Alles hängt an der Familie.“

Viele Flüchtlinge verlieren ihre Identität

Die Flucht aus der Heimat bedeute für die Menschen daher auch, ihre gewohnten familiären Strukturen und Identitäten aufzugeben. Esmaeli verdeutlichte diesen Aspekt an einem persönlichen Beispiel: „Mein Vater wusste in Deutschland nicht mehr, wie er uns Schutz bieten kann, und hat dadurch seine Identität verloren.“ Integration müsse deshalb Geflüchteten auch dabei helfen, sich ein Stück weit neu zu erfinden: „Sprache ist nicht alles. Viel wichtiger ist, dass sich die innere Haltung mit den veränderten Werten und Normen neu entwickeln kann.“

Zohre Esmaeli: „ Deutschland hat das gut gemacht“

Esmaeli hob hervor, dass Deutschland in ihren Augen besonders weit bei der Integration sei: „ Deutschland hat das bisher sehr, sehr gut gemacht.“ Dennoch müsse man am Ball bleiben. Das Model gab als Ziel eine „nachhaltige Integration“ aus. Auf die Frage, wie ihr eigenes Projekt „Culture Coaches“ geflüchteten Frauen beim Aufbau eines freien und unabhängigen Lebens in Deutschland helfe, antwortete Esmaeli: „Man muss sich erst um die Männer kümmern. Auf ihnen lastet ein großer Druck, da sie zwischen zwei Gesellschaften stehen.“ Im Hinblick auf ihr Heimatland sagte das in Berlin lebende Model, dass Hilfe zur Selbsthilfe wichtig sei – verändern könne sich ein Land nur von innen heraus.

Gerhard Prätorius von der TU Braunschweig moderierte

Ihren Vortrag hielt Esmaeli in Form eines Gesprächs mit Gerhard Prätorius, der an der TU Braunschweig Nachhaltigkeit lehrt. Durch den Abend führte IFK-Präsidentin Kerstin Stackmann – für sie war es der erste Neujahrsempfang in dieser Position. Stackmann blickte auf das Jahr des Vereins zurück, der Wolfsburg als vielfältige Stadt stärken möchte. Sie dankte zudem der Autostadt für die Ausrichtung des Abends. Im Anschluss an den Vortrag diskutierten die Gäste in entspannter Atmosphäre weiter.

