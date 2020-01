Neujahrsempfang: Rainer Steinkamp verabschiedet sich vom Theaterring

Das war richtig dumm: Drei Jugendliche hatten am Sonntag die Scheibe einer Gartenlaube eingeworfen, dabei verletzte sich einer von ihnen an der Hand. Um die Blutspuren an der Holzhütte zu entfernen, wollten sie das Blut abbrennen. Dabei geriet die komplette Laube in Brand. Gott sei Dank wurde niemand verletzt.