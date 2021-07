Neuhaus erreicht 40-Prozent-Quote: Glasfaserausbau kommt

Neuhaus

In Neuhaus ist der Bedarf an Glasfaser-Anschlüssen offensichtlich hoch: Fast zwei Monate vor Fristende haben über 40 Prozent der Haushalte einen glasfaserbasierten Anschluss beantragt. Damit steht fest, dass die Stadtwerke Wolfsburg und die Wobcom als nächstes Neuhaus ausbauen.

In Sandkamp und am Klieversberg liegt die Quote bei 30 Prozent

In Sandkamp und am Klieversberg liegt die Quote laut der Wobcom momentan bei rund 30 Prozent. Dagegen sei die Nachfrage in Reislingen Süd-West/Windberg mit bisher 16 Prozent noch sehr zurückhaltend.

Stichtag für den Glasfaserausbau ist der 31. August. Bis dahin haben die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu entscheiden. Der Ausbau kommt nur dann, wenn mindestens 40 Prozent einen Anschluss beantragen.

Neuhaus hat dieses Ziel deutlich eher erreicht. „Die überwältigende Nachfrage an Glasfaseranschlüssen in Neuhaus zeigt einmal mehr, wie unverzichtbar schnelles Internet im privaten Leben geworden ist“, sagt Oliver Weczerek, Teamleiter Privatkundenservice von der Wobcom.

Auch in Neuhaus können sich die Bürger weiterhin anmelden

Alle Neuhäuser, die bislang noch keinen Glasfaser-Vertrag abgeschlossen haben, können das ebenfalls bis Ende August weiterhin tun. Sie ersparen sich dadurch die Baukosten für den Hausanschluss.

Die Wobcom hofft, auch die noch zurückhaltenden Anwohner in Reislingen überzeugen zu können. Thomas Schulz, Leiter Kundenservice, meint: „Schnelles Internet ermöglicht Privathaushalten und Gewerbetreibenden auch in Zukunft uneingeschränkt an den digitalen Entwicklungen teilhaben zu können. Ein Glasfaserhausanschluss ist damit eine wichtige Voraussetzung für eine gut funktionierende Wirtschaft.“ Er erleichtere außerdem zum Beispiel den Zugang zu Bildungsangeboten.

Stadtwerke und Wobcom wollen bis zum 31. August weiterhin in den Stadtteilen mit Beratungsteams und Servicemitarbeitenden vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und zu unterstützen. Nach Neuhaus ist der Stadtteil mit dem Ausbau an der Reihe, der die 40-Prozent-Marke als nächstes erreicht.

Weitere Informationen rund um das Thema Glasfaser gibt es unter www.Glasfaser-made-in-Wolfsburg.de oder telefonisch unter 05361/8911555.

