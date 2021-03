Wolfsburg

Ein Video macht gerade in den sozialen Medien die Runde: Es zeigt einen Wolf, der über eine Landstraße läuft und anschließend auf einem Feld entlangspaziert, gefilmt vom Fahrer- oder Beifahrersitz eines Autos aus. Ralph Schräder, Vorsitzender der Jägerschaft in Wolfsburg, erhielt es am Wochenende gleich mehrfach und mit unterschiedlichen Ortsangaben: Nordsteimke, Flechtorf, Hehlingen... Dort überall war es nicht, aber der Wolf ist echt und die Sichtung bestätigt – am 27. Februar, und zwar südlich von Hannover bei Dolgen/Sehnde.

Wichtigtuer im Netz

„Da wollen sich Leute nur wichtig machen“, kommentiert Wolfsberater Thomas Behling die Weiterverbreitung. Er hatte bereits in der vergangenen Woche das Video begutachtet und für Kollegen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung analysiert. Ihn macht diese Art der Panikmache richtig sauer. Denn meist sind es nicht unbedingt Wolfs-Freunde, die Videos wie dieses mit falschen Ortsbezeichnungen als Fake-News verbreiten. Dabei ist die reale Situation schon unerfreulich genug. „Die Stimmung unter den Weidetierhaltern ist nicht die beste, und das kann ich auch verstehen“, sagt Behring. Denn Wolfsrisse hat es tatsächlich immer mal wieder gegeben. Nur nicht so viele, wie Fake-Videos glauben machen wollen.

Video: Angebliche Wolfssichtung bei Wolfsburg ist ein Fake

Verwerfliche Hetzjagd

Und noch unerfreulicher findet Behring, was er am Wochenende nach der Berichterstattung der HAZ-Kollegen zu sehen bekam: Offenbar zeigt das Video, das die WAZ und auch Wolfsburgs Jägerchef Ralph Schräder erhalten haben, nur einen kurzen Ausschnitt. In weiteren Aufnahmen sei zu sehen, wie ein Auto den Wolf über eine Brücke hetzt oder ihn zumindest mit sehr hohem Tempo verfolgt und sich dem Tier schließlich sogar bis auf etwa fünf Meter nähert. „Was der Fahrer da gemacht hat, war nicht in Ordnung!“, betont Behring. Einem streng geschütztem Tier dürfe man nicht nachstellen – und schon gar nicht sowohl den Wolf als auch sich selbst und andere bei einer Hetzjagd mit hoher Geschwindigkeit in Gefahr bringen.

Ralph Schräder plädiert seit Jahren dafür, die Situation rund um Wolfsburg erst einmal entspannt zu beobachten – denn die meisten Wölfe machen keine Probleme und viele Jungtiere sind im Moment einfach mal wieder auf der Suche nach einem neuen Zuhause, weil sie zu groß und damit eine Konkurrenz für die eigenen Väter oder Brüder geworden sind.

„Ich habe in meinem Revier bei Cremlingen vor etwa 13 Monaten drei Wölfe gesehen und vor einem halben Jahr einen einzelnen“, berichtet Schräder. Die meisten in der Region seien auf Truppenübungsplätzen großgeworden und suchten nun instinktiv nach einer ähnlichen Topographie. Trotzdem will Schräder nicht ausschließen, dass auch Wolfsburg irgendwann zum Revier eines Rudels werden könnte – sobald alle besser geeigneten Gegenden belegt sind. „Irgendwann reicht einem Jungwolf wahrscheinlich auch ein Mc Donalds“, so Schräder. Nein, nicht als Angriffsziel, sondern wegen der vielen weggeworfenen Lebensmittel rundherum. Denn genug zu fressen zu haben und da möglichst leicht ranzukommen ist eben auch ein wichtiger Standortfaktor für Familie Wolf.

Von Andrea Müller-Kudelka