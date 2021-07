Wolfsburg

,,Es ist wertvoll, es ist kritisch, es ist anrührend und es wird bestimmt polarisieren – aber das möchte ich!“ – Mit diesen Worten beschreibt Choreograf Daniel Martins die neue Produktion des Tanzenden Theater Wolfsburg (TTW). Das Stück „Ein bisschen vom FrauSein“ feiert am Freitag, 16. Juli, Streaming-Premiere. Diese Form der Aufführung ist für das TTW ein absolutes Novum.

Für das Tanzprojekt haben Frauen zwischen 27 und 66 Jahren unter der Leitung von Martins danach geforscht, wie Gleichberechtigung gelebt wird. Dafür haben sie sich mit verschiedenen Fragen beschäftigt: Wie ist es um die Gleichstellung im 21. Jahrhundert weltweit bestellt? Wie denken Frauen über Frauen? Wie sieht gelebte und gedachte Gleichberechtigung aus?

Texte aus den Tagebüchern der Frauen sind in das Stück eingeflossen

Neben dem Tanz stehen Audio- und Videoeinblendungen im Mittelpunkt der Produktion. Sie sollen unter anderem aufzeigen, wie Frauen noch immer von alltäglichem Sexismus oder Benachteiligung im Job betroffen sind. Dafür sind Texte aus den Tagebüchern der Frauen mit in das Stück eingeflossen. ,,Es ist ein ganz hoher Eigenanteil der Frauen in Sprache und Bewegung zu sehen und man ist gebannt von der Vielfältigkeit der Frauen“, erzählt Sabine Thanner-Pietzko, Gesamtleiterin des TTW. 

Sie ergänzt: „Es werden bestimmt nicht alle unserer Meinung sein, aber wir möchten, dass die Menschen hinterfragen, nachdenken und darüber sprechen – denn das ist die Kultur, die in den vergangenen Monaten gefehlt hat.“ 

Die Corona-Pandemie hat das Stück stark beeinflusst

Das Projekt entstand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, es ist durch Lockdown, Homeoffice und Homeschooling geprägt. Kein Wunder, dass es das erste Stück überhaupt ist, das das TTW als Stream anbietet. Für diese Version der Aufführung entschied sich die Gruppe im vergangenen Herbst. Damals erschien eine Aufführung vor Publikum aufgrund der steigenden Infektionszahlen undenkbar.

„Ein bisschen vom FrauSein“ feiert am Freitag, 16. Juli, um 19.30 Uhr Streaming-Premiere. Eine weitere Aufführung ist für Samstag, 17. Juli, um 19.30 Uhr angesetzt. Tickets gibt es für sieben Euro. Die Links zu den „Eintrittskarten“ sind auf der Website des TTW zu finden: https://tanzendestheater.de/einbisschenvomfrausein/. Außerdem können Interessierte den Zugangscode per E-Mail an tanzendestheater@hallenbad.de bestellen oder sich im TTW-Büro abholen.

Von Melanie Köster