Neues Modell für Wolfsburg: Wie das Wohnen im Cluster funktioniert

Detmerode

Am Kurt-Schumacher-Ring in Detmerode entsteht mit Kurt 2.0 nicht nur ein neues Wohnquartier – dort soll auch erstmals ein neues Wohnkonzept in Wolfsburg getestet werden. Zwei der 218 Wohnungen sind sogenannte Cluster-Wohnungen. Je fünf Apartments werden um einen Gemeinschaftsbereich mit Küche sowie Wohn- und Essbereich gruppiert.

Gemeinsames Wohnen im „Cluster“

Das Konzept ähnelt einer Wohngemeinschaft, allerdings hat jeder der fünf Mitbewohner statt eines Zimmers ein ganzes Apartment als Rückzugsort – wenn auch ohne Küche. „Das Konzept richtet sich an Erwachsene aller Altersgruppen“, erklärt Neuland-Sprecherin Rebecca Koch. Das können Fachkräfte sein, die nur temporär in Wolfsburg leben, oder auch Menschen, welche größere Lebensgemeinschaften schätzen.

Anzeige

Schneller Kontakte knüpfen in der Stadt

„Zur Zielgruppe gehören auch Personen, die Formen des Coworking oder Coliving bevorzugen, um vor Ort schnell vernetzt zu sein“, so Koch weiter. Interessant sei das Angebot auch für jüngere Leute, die nur zeitweise in Wolfsburg arbeiten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Bilder von der Baustelle: So wachsen die Hochhäuser des Projekts Kurt 2.0 in die Höhe.

Die meisten dürften diese Wohnform bewusst wählen, weil sie nicht auf die Gemeinschaft verzichten und in der Stadt schneller Anschluss finden wollen. Als netter Nebeneffekt wird für die jeweils 25 Quadratmeter großen Apartments weniger Miete fällig als für eine gewöhnliche Singlewohnung.

Das Vorbild steht in der Schweiz

Jedes Apartment verfügt über Kühlschrank und Spüle sowie ein Duschbad – die lästige Frage des Putzplans fürs Bad darf also jeder mit sich selbst ausmachen. Wie die Küche im Gemeinschaftsbereich genutzt wird, regeln die Mieter dagegen unter sich. Im Idealfall kocht jeden Tag jemand anders, damit dürfte für Abwechslung auf dem Speiseplan gesorgt sein – und für den Abwasch könnten WG-erprobte Bewohner den guten alten Abwaschplan aus der Tasche holen. Nötige Reparaturen an der Einrichtung übernimmt die Neuland.

Vorbild für das Projekt in Wolfsburg ist übrigens das Hunziker-Areal in Zürich der Baugenossenschaft „mehr als wohnen“. „Dort ist unter anderem auch Cluster-Wohnen möglich und wird bereits hervorragend angenommen“, sagt Koch. Wer Interesse am Clusterwohnen hat, muss sich noch etwas gedulden, denn die Vermarktung soll erst im Spätherbst beginnen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel