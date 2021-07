Neues Kapitel in Geschichte des VfL-Vereins: Es gibt kein Präsidium mehr

Wolfsburg

Der Gesamtverein des VfL Wolfsburg hat auf seiner Delegiertenversammlung ein neues Kapitel in seiner 76-jährigen Geschichte aufgeschlagen. In der Sporthalle am Elsterweg setzten die Vertreter der Abteilungen die bereits im vergangenen Jahr beschlossene neue Satzung in die Tat um. In Zukunft wird der Sportverein von einem hauptamtlichen Vorstand geführt, der von einem Aufsichtsrat gewählt und bestellt wird. Ein ehrenamtlicher Beirat wird den Verein beratend begleiten.

Zum letzten Mal in seiner Funktion als Präsident berichtete Professor Dr. Peter Haase den 96 Delegierten. Er sprach von einem tiefen Einschnitt in die VfL-Geschichte, der aber ohne Alternative gewesen sei. Die neue Führungsstruktur soll die Gremien verjüngen und die Zukunft sichern. Peter Haase: „Wir müssen unseren Verein für die Menschen in Wolfsburg noch interessanter und greifbarer machen, müssen die mediale Aufmerksamkeit steigern, unsere Ziele nachhaltig gestalten sowie neue Mitglieder gewinnen“.

VfL hat einen neuen Hockeyplatz mit Kunstrasen

Trotz der enormen Einschränkungen des Breiten- und Leistungssports durch die Pandemie konnte das Präsidium in seinem letzten Rechenschaftsbericht von einem erfolgreichen Jahr sprechen. Verbesserungen der Infrastruktur wurden abgeschlossen beziehungsweise begonnen (neuer Hockeyplatz mit Kunstrasen, Sanierung Leistungszentrum), sportliche Erfolge von regional bis international mit 86 Titeln und Podestplätzen gefeiert, vom Landessportbund Niedersachsen als Landesstützpunkt Leichtathletik anerkannt und mit den Handballerinnen in eine höhere Klasse aufgestiegen.

Dazu verfügt der Verein über eine sehr gute Liquidität und verbuchte einen Jahresgewinn von circa 290 000 Euro. Dies versetzte die Geschäftsführung in die Lage, Zusatzbeiträge zurückzuzahlen und die für den Beginn 2021 vorgesehene Beitragsanpassung auf einen späteren Zeitpunkt des Jahres zu verschieben. Nicht ganz so erfreulich ist die aktuelle Mitgliederentwicklung, die sich zur Jahresmitte auf die „Schallmauer“ von 4000 Sportlern und Sportlerinnen hinbewegt.

Der Gesamtverein des VfL im Elsterweg: Wegen der Pandemie nimmt die Zahl Mitglieder zurück – aktuell sind es rund 4000. Quelle: Roland Hermstein

In den Aufsichtsrat wurden alle vom Wahlausschuss vorgeschlagenen Persönlichkeiten gewählt. Dem siebenköpfigen Gremium gehören an: Gerd W. Hummel, Professor Dr. Peter Haase, Dr. Tim Schumacher, Uwe Zaretzke, Dr. Susanne Gundlach, Torsten Kietzmann und Svenja Hohnstock. Eine gelungene Mischung aus erfahrenen VfL-Mitgliedern, einer guten Verbindung zur Fußball-GmbH und Vertretern der regionalen Wirtschaft. Der Aufsichtsrat wird sich zeitnah zu seiner konstituierenden Sitzung treffen.

Auch bei der Wahl zum Beirat kamen alle vorgeschlagenen Personen zum Zuge. In das zwölfköpfige Gremium gewählt wurden Dr. Hans Joachim Throl, Wolfgang Hotze, Professor Dr. med. Rolf Engberding, Dirk Lauenstein, Dietmar Befuß, Joachim Heitmann, Claudia Kayser, Olaf Köppen, Ehme de Riese, Hans Georg Bachmann, Brunhilde Keiser und Peter Kassel. Insgesamt eine Verjüngung im Vergleich zum ehemaligen Vereinsrat und eine Mischung aus Politik, Wirtschaft , Sport und öffentlichem Leben.

Vier VfL-Sportler ausgezeichnet für ihr Engagement im Sport

Vier VfL-Sportler und Sportlerinnen wurden mit einer Nadel des Landessportbundes Niedersachsen für ihr Engagement im Sport geehrt. Gold: Daniela Horn und Lars Vogel (beide Tanz-Abteilung). Silber: Uwe Zaretzke (Gewichtheben). Bronze: Thomas Strobel (Fechten).

An der Delegiertenversammlung teilgenommen haben auch die VfL-Ehrenmitglieder Professor Rolf Schnellecke und Judoka Klaus Glahn. Klaus Glahn hat übrigens sein Ticket für die Olympischen Spiele 2021 schon fest in der Tasche. Er fährt auf Einladung des Weltjudo-Verbandes nach Tokio.

