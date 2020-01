Darum fürchten Wolfsburger Fotografen um ihre Existenz

Wolfsburg

Sobald der Personalausweis oder der Reisepass abgelaufen ist, müssen neue Passfotos erstellt werden. Nach einem Gesetzes-Entwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) dürften diese Fotos dann nur noch „vor Ort unter Aufsicht der Passbehörde“, sprich im Rathaus, aufgenommen werden, um Fälschungen und Betrug zu vermeiden. Doch dieser Vorschlag hätte fatale Folgen für die Wolfsburger Fotografen...

Leerstand in der Wolfsburger Innenstadt zu befürchten

Peter Churchman hat sein Fotostudio seit 1994 in der Wolfsburger Innenstadt. In der Porschestraße 82 bietet er Bewerbungsfotos, Portrait-Fotos und größere Fotoshootings an. Doch die Haupteinnahmequelle seien Passfotos. „Wenn das Gesetz kommt, muss ich mein Geschäft schließen“, so Churchman. Die Miete und der Lohn der Mitarbeiter lasse sich nämlich mit den anderen Arbeiten nicht erwirtschaften.

Bald sollen Passfotos nur noch im Amt gemacht werden: Das wäre für die Wolfsburger Fotografen wie Peter Churchman eine Katastrophe. Quelle: Britta Schulze

Die Folge: Ein weiterer Leerstand in der Innenstadt. „Die Stadt nimmt dann auch keine Gewerbesteuer ein, vielleicht sollte Seehofer daran auch einmal denken“, merkt er an. Weiterhin zeigt er die Grenzen der Geräte auf, die in den Ämtern für die Fotoaufnahmen aufgestellt werden sollen. „Wir fahren immer noch raus und bieten den Service in Altenheimen an – das kann eine Maschine nicht machen.“ Zudem müssen auch Babys und Kinder fotografiert werden. Doch dieses schaffe die Maschine seiner Meinung nicht.

So sollen die Passbilder in den Ämtern gemacht werden Nach dem Gesetzentwurf sollen die etwa 5500 Pass- und Ausweisbehörden mit je zwei Selbstbedienungsterminals ausgestattet werden. Diese können dann Fotos, Unterschriften und Fingerabdrücke digital speichern und an die zuständigen Sachbearbeiter schicken. Die Kosten für Anschaffung, Aufstellung, Betrieb und Wartung liegen nach Angaben des Bundesinnenministeriums in den ersten fünf Jahren bei 177 Millionen Euro – mit weiteren zwölf Millionen Euro pro Jahr. In Wolfsburg steht bereits seit März 2018 ein Selbstbedienungsterminal in den Bürgerdiensten in Rathaus B. Die Daten der sogenannten „Speed Capture Station“ können zur Weiterverarbeitung bei der Beantragung von Ausweisen, Pässen und Führerscheinen genutzt werden. Diese werden 36 Stunden lang gespeichert, in dieser Zeit sollte ein Termin in einem Wolfsburger Amt vereinbart werden.

Foto-Atelier Hackländer ist auf Kundschaft angewiesen

Das Foto-Atelier Hackländer ist seit 1966 in der Wolfsburger City. Uwe Hackländer hat das Geschäft 1988 von seinem Vater übernommen. Der Familienbetrieb mit einer Mitarbeiterin wird inzwischen von seiner Frau Barbara Hackländer geleitet. Von dem Vorschlag Seehofers habe Uwe Hackländer natürlich schon gehört. „Das Gesetz wäre eine Katastrophe“, betont der 55-Jährige. Das Foto-Studio Hackländer in der Schillerpassage 5 liegt in der Nähe des Rathauses B, indem die Ausweise beantragt werden. Daher kommen auch einige Wolfsburger spontan vorbei und lassen Passfotos machen. Diese Kundschaft würde dem Ehepaar fehlen – und damit ein großer Teil des Umsatzes.

Bald überall in Deutschland: Im Wolfsburger Rathaus B steht bereits ein Ausweisterminal für Passbilder. Quelle: Britta Schulze

Fotografen haben ihren Standort in der Innenstadt ausgesucht

Die Fotografin Lisa-Marie Borgward hat ihr Fotostudio in Vorsfelde neben dem dortigen Rathaus. Die 25-Jährige bietet Passbilder, Bewerbungs- und Hochzeitsfotos an. Trotzdem habe sie sich den Standort extra ausgesucht, um die Laufkundschaft zu erreichen. „Das ganze Thema wird in der Branche heiß diskutiert und auch ich müsste umplanen und eventuell auf ein Dorf ziehen, weil die Miete bezahlbarer wäre“, erklärt Borgward.

Im Wolfsburger Rathaus werden Daten mit einem Ausweisterminal aufgezeichnet. Anschließend kann ein Termin beim Bürgerdienst vereinbart werden. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Sie steht dem Gesetz-Entwurf nicht nur wegen der Existenzsorgen kritisch gegenüber, sondern auch wegen der hohen Ausgaben für die Umsetzung. „Zuerst werden die teuren Geräte angeschafft und im nächsten Schritt müssen die Verwaltungsmitarbeiter geschult werden. Oder es muss zusätzliches Personal eingestellt werden“, sagt die Wolfsburger Fotografin.

Wolfsburger Fotografen fordern umsetzbare Lösungen

Deshalb schlägt Borgward eine praktische Zusammenarbeit zwischen Amt und Fotografen vor. „Die Fotografen könnten das Bild sicher an das Amt übermitteln, dann wäre das Foto schöner und die Menschen müssten keine lange Wartezeiten im Rathaus in Kauf nehmen“, so die 25-Jährige an. Diesen Vorschlag ergänzt Churchman und schlägt eine Lizenz für die Fotografen vor. „In Österreich wird dieses schon umgesetzt und somit wird auch das Problem mit dem Fälschen angegangen“, sagt Churchman.

Neues Gesetz soll Fälschung durch Morphing verhindern

Das neue Gesetz soll das Fälschen von Passfotos durch sogenanntes „ Morphing“ verhindern. Bei dem Morphing werden mehrere Personen nacheinander fotografiert. Anschließend wird aus den Aufnahmen ein Passbild mit allen biometrischen Daten erstellt. Mit Hilfe dieser manipulierten Fotos könnten mehrere Personen einen Ausweis nutzen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig