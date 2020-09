Wolfsburg

Ab Sonntag gilt in Wolfsburg für die Abend- und Sonntagslinien ein neuer Liniennetzplan. Durch ihn spart die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) jährlich 228 000 Kilometer ein. Die WAZ hat mit WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert über die Hintergründe und Zukunftspläne gesprochen.

Herr Kaupert, während der Corona-Pandemie hatten Sie zwischenzeitlich bis zu 80 Prozent weniger Fahrgäste zu beklagen. Wie hat sich die Situation mittlerweile entwickelt?

Wir beobachten eine Wellenbewegung. In der Ferienzeit ist sowieso immer deutlich weniger los. Gleichzeitig haben wir auch mit den Diskussionen um eine bevorstehende zweite Welle gemerkt, dass die Fahrgäste wieder zurückhaltender wurden. Mittlerweile steigen die Fahrgastzahlen wieder an, der Schülerverkehr und der Berufsverkehr haben sich erholt. In den Nebenzeiten merken wir aber immer noch, dass viele andere Fahrgäste die Busse weiterhin meiden. Wir sind daher aus dem Tal heraus, liegen aber immer noch 25 Prozent unter dem Niveau im Vorjahr zur selben Zeit. Das werden wir im Jahresergebnis spüren und hoffen wie viele Unternehmen auf den Rettungsschirm. An unseren per Ratsbeschluss festgelegten Leistungen wird sich wegen der fehlenden Einnahmen aber nichts ändern.

Zum Schulstart wurde vielerorts über die Corona-Ansteckungsgefahr in vollen Bussen berichtet. Wie gehen Sie damit um?

Das ist aktuell ein großes Thema. Ich gehe davon aus, dass es in den kommenden Wochen auch noch einmal verstärkt auf uns zukommt, da erfahrungsgemäß mit dem schlechteren Wetter im Herbst noch mehr Schüler den Bus nutzen. Ich kann die Sorgen der Eltern um die vollen Schulbusse verstehen. Wir versuchen, soweit unsere Kapazität es zulässt, mehr Busse einzusetzen. Es ist für uns alle eine unbefriedigende Situation, für das wir aber leider auch noch kein Rezept gefunden haben.

„Unser Ziel ist, uns mit flexiblen Bedienformen an die Kundenbedarfe anzupassen“

Unabhängig von der aktuellen Situation treten am Sonntag Änderungen des Liniennetzes in Kraft. Warum sind die sie notwendig?

Einerseits, weil wir zu wenig Fahrer für das aktuell zu fahrende Liniennetz haben. Dieser Fahrermangel hat den Effekt, dass früher oder später Linien kurzfristig und ungeplant ausfallen müssten. Im schlechtesten Fall trifft dieser Ausfall hochfrequentierte Linien. Andererseits haben wir in den vergangenen Jahren ein hohes Fahrplan-Angebot gemacht. Dieses Angebot haben wir jetzt seit 2016 ausprobiert und konnten feststellen, auf welchen Linien und zu welchen Zeiten wir nur wenige Fahrgäste haben. Jetzt geht es darum, die vorhandenen Ressourcen so gut wie möglich einzubringen. Unser Ziel ist, uns mit flexiblen Bedienformen an die Kundenbedarfe anzupassen. Klar ist aber natürlich auch, dass durch die Änderungen der ein oder andere Fahrgast seine Routinen so nicht mehr beibehalten kann.

Die Stadt will langfristig noch mehr auf den ÖPNV setzen. Ist es in diesem Zusammenhang nicht widersprüchlich, den Busfahrplan jetzt einzuschränken?

Es ist ein Trugschluss, dass mehr Angebot auch zu mehr Nachfrage führt. Wenn wir bei den vorhandenen Linien nur die Takte verändern, dann haben wir lediglich den Effekt, dass sich das vorhandene Kundenpotenzial verteilt. Wir müssen davon wegkommen einfach nur viel anzubieten und stattdessen dort mehr anbieten, wo es Sinn macht. Wir müssen das feste Gerüst des Fahrplans individualisieren.

Wie soll das genau aussehen?

Mit der Umstellung des Busliniennetzes am Sonntag wollen wir vermehrt auf Anrufbusse setzen. Sie fahren ab jetzt freitags und samstags bereits am 20 Uhr, wenn der normale Linienverkehr ebenfalls noch fährt und sollen das Liniennetz ergänzen. Für die Buchung steht ab Sonntag auch die bereits bekannte App zur Verfügung. Zusätzlich zum normalen Ticketpreis kostet die Fahrt drei Euro Komfortzuschlag.

Da stellt sich mir die Frage, ob die WVG dafür aktuell überhaupt die richtigen Fahrzeuge hat?

Das ist das tatsächlich ein Problem, das bei den Anrufbussen momentan noch besteht. Aktuell haben wir sechs Bullis mit jeweils acht Plätzen. Das sind ausreichend, um das Konzept vorerst zu testen, ohne investieren zu müssen. Leider sind diese Bullis aber nicht barrierefrei. Außerdem können wir sie wegen der Abstandsregeln momentan nur dann mit mehr als zwei Personen besetzen, wenn diese aus demselben Haushalt kommen.

Im Gespräch: WVG-Geschäftsführer Timo Kaupert berichtete der WAZ auch, wie es mit der Digitalisierung bei der Verkehrs-GmbH vorangeht. Quelle: Boris Baschin

„Dadurch können wir die großen Busse ein Stück weit aus den kleinen Ortschaften herausholen“

Bei der Erweiterung des Angebots der Anrufbusse soll es aber nicht bleiben. Was hat es mit dem Pilotprojekt für „Flexible Bedienformen“ auf sich?

Im kommenden Jahr starten wir zusammen mit dem Regionalverband Großraum Braunschweig ein eineinhalbjähriges Pilotprojekt für „Flexible Bedienformen“. Dafür bekommen wir niederflurige Kleinbusse zur Verfügung gestellt. Sie fahren vorerst in drei Testflächen und dienen als Zubringer zu den Bestandslinien. Auf diese Weise wollen wir sie mit dem Liniennetz verschränken. Die Fahrgäste können über eine noch zu erarbeitende App oder telefonisch ihren Fahrtwunsch mitteilen. Eine Software sammelt die Wünsche und errechnet die optimale Route. Dadurch können wir individueller auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und die großen Busse ein Stück weit aus den kleinen Ortschaften herausholen, was auch aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen sinnvoll ist.

Sie haben das Thema Apps bereits angesprochen. Wann können die Fahrgäste mit der geplanten App zum Ticketkauf rechnen?

Geplant ist, dass die Kunden Ende des Jahres die ersten Tickets per App kaufen können, wie etwa Einzelfahrscheine oder Mehrfachtickets. Unser Ziel ist, dass wir im weiteren Verlauf auch Abos und Angebote, wie etwa die Schüler-Monatskarte für 30 Euro online verkaufen können. Wir wollen außerdem neben der VRB-App für das ganze Verbundgebiet auch eine WVG-App anbieten, mit der die Fahrgäste sowohl die speziellen Tickets für Wolfsburg als auch die Tickets für den gesamten Verbund kaufen können.

Wo wir gerade beim Thema Digitalisierung sind: Wie sieht es mit den Echtzeit-Informationen für die Kunden aus?

Auch in diesem Bereich passiert ganz aktuell etwas: Seit Mittwoch fahren zwei Busse mit der neuen Technik durchs Stadtgebiet. Für uns ist das ein Quantensprung, weil wir so jederzeit sehen können, wann ein Bus wo ist. Bis zum Ende des Jahres sollen alle Busse mit der Technik ausgestattet sein. Anfang 2021 wollen wir soweit sein, dass die Echtzeit-Anzeigen für alle Kunden an den ersten Haltestellen deutlich sichtbar sind.

„Ich fordere immer wieder, dass wir eine Bevorrechtigung für den ÖPNV hinkriegen müssen.“

Was muss aus ihrer Sicht noch passieren, damit der Busverkehr in Wolfsburg attraktiver wird?

Ich fordere immer wieder, dass wir eine Bevorrechtigung für den ÖPNV hinkriegen müssen. Momentan stehen unsere Busse an vielen Stellen im gleichen Stau wie die PKWs. Jeder Meter Busspur würde die Attraktivität des ÖPNV steigern. Darüber hinaus sehe ich auch bei der Attraktivität der Tarife Verbesserungsmöglichkeiten.

Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit Überlegungen hinsichtlich eines Kurzstrecken-Tarifs aus?

Ein Kurzstreckenticket ist etwas, was wir sehr propagieren. Die Herausforderung ist an dieser Stelle die große Vielfalt des Verkehrsverbundes der Region Braunschweig. Während wir in Braunschweig und Wolfsburg einen Stadtverkehr haben, sind einige Landkreise im Verbund sehr ländlich geprägt und haben daher ganz andere Interessen. Wir müssen an der Stelle Individuelles zulassen und trotzdem einheitlich auftreten. Ich gehe aber fest davon aus, dass es in absehbarer Zeit ein Kurzstreckenticket in Wolfsburg gibt. An das Thema müssen wir unbedingt ran.

Wir haben jetzt ja sehr viel über konkrete Pläne für die nahe Zukunft gesprochen. Wie sieht es mit den längerfristigen Plänen für alternative Antriebstechnologien aus?

Geplant ist, dass wir in Kürze den ersten Elektrobus zum Test ausgeliefert bekommen. Die Krux bei den großen E-Bussen ist für uns momentan noch die Reichweite. Um rein elektrisch zu fahren, bräuchten wir ein Drittel mehr Busse. Aktuell haben wir aber bereits zahlreiche emissionsarme Hybridbusse im Einsatz, sodass wir – wie ich finde – gut dastehen. Deshalb werden wir sicherlich nicht auf einen Schlag den gesamten Fuhrpark umwandeln, sondern nach und nach schauen, was der Markt bietet und welche Zukunftstechnologien am sinnvollsten sind, dabei könnten auch Brennstoffzelle und Wasserstoff eine Rolle spielen.

Neues Liniennetz: Das ändert sich ab Sonntag Während von montags bis samstags bis 20 Uhr alles beim Alten bleibt, verkehren wochentags ab 20 Uhr und ganztägig am Sonntag künftig die neuen Linien 221 bis 227. Die Verläufe der Linien sollen sich an den regulären Linienwegen orientieren. An einigen Stellen kommt es zu Zusammenlegungen, wodurch Haltestellen in diesem Zeitraum nicht mehr angefahren werden. Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) fungiert weiter als wesentlicher Umstiegspunkt. In den Randzeiten entfallen Fahrten. Die neuen Linienverläufe sind im Abend- beziehungsweise Sonntagsliniennetzplan zu finden. Die Linie 230 ist von der Umstellung nicht betroffen – hier bleiben Zeiten und Haltestellen erhalten. Zudem wird das Klinikum zukünftig nicht mehr im 60- sondern im 30-Minuten-Takt bedient.

Von Melanie Köster