Neues Angebot in Wolfsburg: Ombudsstelle im Sozialkaufhaus

Die Bescheide des Jobcenters sind sehr umfangreich und nicht immer einfach nachvollziehbar. Werden Anträge abgelehnt oder in geringerem Umfang bewilligt, führt dies oftmals zu einem Widerspruch. Bei frühzeitiger Information und Beratung könnte diese vermieden werden – deshalb richtet der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen eine Ombudsstelle im Sozialkaufhaus „ Lichtblick“ an der Heinrich-Nordhoff-Straße ein.

„ Ombudsstellen, die weisungsunabhängig und neutral beraten, haben sich andernorts als wertvolle Unterstützung für die Kunden des Jobcenters erwiesen, daher habe ich angeregt, solch ein Angebot auch in Wolfsburg zu schaffen. Mit dem Lichtblick ist ein großartiger Partner und Standort gefunden worden,“ begrüßt Sozialdezernentin Monika Müller das Angebot.

Ombudsstelle : Interessierte brauchen zwingend einen Termin

Um in strittigen Fällen zwischen den Parteien zu vermitteln, wird Danica Kahla-Lenk als Ombudsfrau ab September immer dienstags von 9.30 Uhr bis 14 Uhr neutrale Beratungen im Sozialkaufhaus anbieten. Wer einen Termin haben möchte, muss sich per Telefon unter 05361/8912615 oder per E-Mail ombudsstelle.kk.wolfsburg@evlka.de anmelden.

Kirchenkreis , Jobcenter und Lichtblick kooperieren

Die Einrichtung der Ombudsstelle ist möglich, weil der Kirchenkreis, das Kaufhaus Lichtblick und das Jobcenter Wolfsburg miteinander kooperieren. Für die Ratsuchenden sei wichtig, dass die Beratung keine Rechtsberatung sei, sie nicht den formalen Rechtsweg ersetzt und keine Fristen unterbricht, so Jobcenter-Geschäftsführer Ingo Schrader.

Weitere Infos unter www.jobcenter-wolfsburg.de.

