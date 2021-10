Wolfsburg

Bald gibt es auch einen Ikea in der Wolfsburger City-Galerie. Es Das war dann zwar kein typisches Möbelhaus sein, sondern ein 75 Quadratmeter großer so genannter „Popup-Store“. Das kündigte die Möbelhauskette am Mittwoch an. Das Angebot sei nur vorübergehend, Ikea testet damit ein neues Konzept.

Simulation: So könnte die neue Ikea-Filiale in Wolfsburg aussehe. Quelle: Ikea

Neuzugang in der City-Galerie: Am 1. November öffnet eine Filiale im Erdgeschoss zwischen den Geschäften Vero Moda und Gepps. Kein typisches Möbelhaus, sondern ein 75 Quadratmeter großes Einrichtungsbüro, kündigte die Möbelkette am Mittwoch an. Ikea teste damit ein neues Konzept. Kunden können dort zum Beispiel ihre Küche dort planen und virtuell einrichten. Wer nach neuen Möbeln sucht, kann sie dort gemeinsam mit Ikea-Mitarbeitern am Computer auswählen, planen und dann zu sich nach Hause oder in ein Möbelhaus bestellen.

Lesen Sie auch: Mit Video vom Festakt: Geburtstagsfeier in der City-Galerie Wolfsburg

Auf der Ikea-Webseite könnten Kunden dafür dann einen Termin vereinbaren, sagte eine Sprecherin der WAZ. Nach Möglichkeit gebe es auch spontane Beratung. „ Der Verkauf von Mitnahmeartikeln und die Rückgabe von Produkten ist laut Ikea „nicht vorgesehen.“

Ikea in Deutschland und weltweit Seit 1974 ist Ikea in Deutschland vertreten, aktuell betreibt die Kette 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Das Unternehmen hat in Deutschland rund 18.000 Mitarbeiter. 461 Möbelhäuser betreibt Ikea insgesamt weltweit, 276 davon in Europa.

Die neue Filiale wird ein sogenannter Popup-Store, das bedeutet, dass sie nur vorübergehend in der City-Galerie sein wird. Für maximal 18 Monate solle es das neue Format in Wolfsburg geben.

„In dieser Zeit werden wir bewerten, wie unsere Kunden und Kundinnen das neue Angebot annehmen und entscheiden, wie wir mit dem Format weitermachen“, sagt Nele Bzdega von Ikea Deutschland. Und Cita-Galerie-Manager Andreas Schwarzkopf freut sich über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, Ikea als starke Marke sowie Retailer in unserer City-Galerie Wolfsburg begrüßen zu dürfen.“

Von Niklas Jan Engelking