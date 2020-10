Die Gewerkschaft Verdi ruft am Mittwoch zu einem weiteren Warnstreik in Wolfsburg auf. Neben der Stadtverwaltung und dem Klinikum könnten diesmal auch die städtischen Kitas stärker betroffen sein. Die Dienstleistungsgewerkschaft will Druck auf die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes machen.