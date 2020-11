Wolfsburg

Der St.-Annen-Knoten in Wolfsburg muss optimiert werden, doch mit den Vorschlägen der Verwaltung war die Politik bislang nicht zufrieden. Der Lenkungskreis Verkehr hat nun empfohlen, an der grundsätzlichen Planung festzuhalten, die Umsetzung soll jedoch in zwei Phasen erfolgen.

Experten erwarten bis zu 100 000 Fahrzeuge am Tag auf der Kreuzung

Sicher ist, dass der Verkehrsknoten umgebaut werden muss, um den künftigen Verkehr aus den großen Neubaugebieten im Osten aufnehmen zu können. Mit bis zu 100 000 Fahrzeugen täglich rechnen Experten auf der Kreuzung. Mehrere Varianten waren für den Umbau in der Diskussion und wurden wieder verworfen, darunter der Ausbau zu einer sogenannten Kleeblattkreuzung und ein Tunnel. Stattdessen sollen es zusätzliche Fahrspuren richten. Grundsätzlich bleibt die Verwaltung bei ihren bisherigen Vorschlägen, allerdings soll das Vorhaben in zwei Stufen erfolgen. So hat es der Lenkungskreis Verkehr im Juli empfohlen.

Im ersten Schritt soll ein zweiter Linksabbiegerstreifen von der Berliner Brücke in Richtung Dieselstraße gebaut und die Rechtsabbiegerspur von der Dieselstraße zur Berliner Brücke um rund 60 Meter verlängert werden. So soll der Verkehr besser abfließen und der Rückstau auf der Dieselstraße verringert werden.

Zusätzliche Fahrspur für die Fahrbahnen in Richtung Norden und Süden

Im zweiten Schritt sollen die bisher zweispurigen Fahrbahnen in Richtung Norden und Süden auf jeweils drei Fahrspuren verbreitert werden. Ob diese zusätzlichen Fahrstreifen zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs als reine Busfahrspuren oder für Autos genutzt werden, soll später entschieden werden. Die Planer könnten aber so schon mit der Arbeit an der Detailplanung bis zum Entwurf beginnen. Für die Erstellung von Entwurf und Gutachten sind 280 000 Euro vorgesehen.

Als nächstes berät am Mittwoch, 11. November, um 18.30 Uhr der Ortsrat Stadtmitte über die Vorlage. Das Konzept für die Fahrspuren ist nicht das einzige, was bisher für Diskussionen sorgte. Zuletzt gab es auch Kritik an den kurzen Ampelphasen an der Kreuzung.

Von Christian Opel