Neuer Theater-Intendant: Erste Spielzeit mit Experimenten und Bewährtem

Stadtmitte

Die kommende Spielzeit im Scharoun Theater wird viel Neues bringen, aber auch alte Bekannte. Der neue Intendant Dirk Lattemann hat dem Programm deutlich seinen Stempel aufgedrückt. Spannend wird es für ihn auch, weil wegen der Corona-Krise möglicherweise nicht alle Vorstellungen wie geplant laufen werden.

„Wir planen die Spielzeit mit 400 Besuchern pro Vorstellung“, erklärt Dirk Lattemann. Nach aktuellem Stand könnte das Scharoun Theater nur 290 Plätze zur Verfügung stellen, um alle Hygienevorschriften einzuhalten. Die Bedingungen werden sich aber wahrscheinlich bis zum Beginn der neuen Spielzeit am 19. September noch ändern.

Anzeige

Künstliche Intelligenz wird in die Choreographie integriert

Gleich im ersten Monat ist auch schon ein Lieblingsthema des Intendanten zu sehen. Das Danish Dance Theatre aus Kopenhagen gastiert mit „Centaur“. Hier wird eine Künstliche Intelligenz in die Choreographie integriert. „Die wird immer mal anders agieren“, betont Lattemann. „Die Tänzer müssen darauf reagieren.“ So werde eine Vorstellung niemals wie die andere.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ein weiteres spannendes Digitalprojekt kommt mit „Voices of The North“ ebenfalls aus Dänemark. Das dänische Vokalensemble Dopplers präsentiert Solisten und Improvisationskünstler, die live per Internet zu der Aufführung dazu geschaltet werden. Zudem ist der Schulchor der Neuen Schule in den Auftritt integriert.

Das spannende Projekt zeigt gut die Ausrichtung des neuen Intendanten: Zum einen nimmt er den Faden von Vorgänger Rainer Steinkamp auf und führt die A-Capella-Reihe weiter. Auf der anderen Seite hat er ein besonderes Augenmerk auf multimediale Inszenierungen.

Scharoun Theater auch als Mitproduzent auf

Neu ist auch die intensive Zusammenarbeit mit freien Theatergruppen wie dem Münchener Ensemble Persona, deren Inszenierung des „ Don Juan“ im Mai zu sehen sein wird. Hier tritt das Scharoun Theater auch als Mitproduzent auf. „Wir übernehmen hier Verantwortung und sorgen ein bisschen mit für das Angebot“, erklärt Lattemann.

Gerade in den unsicheren Zeiten wegen der Corona-Pandemie, in der man nicht wisse, ob nicht doch Veranstaltungen wegbrechen, könne man mit diesen Produktionen für ein alternatives Angebot sorgen, das auch andere Bespieltheater in der Umgebung nutzen könnten.

Das Scharoun Theater hat im Programm schon nachgebessert. „Dies ist bereits ein bereinigter Spielplan“, sagt Lattemann. Manche Aufführungen sind weggefallen. Andere wie „Zauberflöte reloaded“ wurden vom Anfang der Spielzeit ans Ende gesetzt, um sie möglichst sicher zeigen zu können.

Viele alte Bekannte sind außerdem zu sehen. Ulrich Tukur oder auch Dominique Horwitz werden wieder zu Gast sein wie auch viele andere gestandene und gern gesehene Schauspielerinnen und Schauspieler. Zum ersten Mal im Scharoun Theater sein wird Kabarettist Christian Ehring.

Für die Abonnenten wird es einmalig in dieser Saison keinen bestimmten Sitzplatz im Vorfeld geben, um flexibel zu sein. Der Preis ist wegen der unsicheren Lage um zehn Prozent günstiger.

Von Robert Stockamp