Nordstadt

Am nördlichen Ufer ist die Tiergartenbreite, am südlichen die Teichbreite, im Westen Alt Wolfsburg und im Osten die Bürgerkämpe, Vorsfeldes jüngstes Siedlungsgebiet. Kein Wunder, dass der Neue Teich für viele, denen im Corona-Lockdown die Decke auf den Kopf fällt, ein beliebtes Ziel ist. Eine besondere Attraktion für Kinder stellte in den vergangenen Tagen der Hügel am neu gebauten Einkaufszentrum dar. Klar: Hier wurde gerodelt.

Abstandhalten ist nicht nur wegen des verflixten Virus wichtig, sondern auch, weil es rasant abwärts geht. Der siebenjährige Lalo aus Vorsfelde überschlägt sich und purzelt seinem Vater Ranjdar Gari lachend vor die Füße. Der steht, wie viele Erwachsene, am Fuß des Hügels und wartet geduldig darauf, dass seinem Sohn irgendwann so kalt ist, dass sie gemeinsam den Heimweg in Richtung Helmstedter Straße antreten können. „Ich bin sonst auch bei jedem Wetter draußen“, erzählt der Vater, Bauarbeiter im Bereich Metall. Seit zehn Jahren wohne er in Wolfsburg, vorher in Hannover. Um das erste Mal in seinem Leben Schnee zu sehen, sei er einst aber bis nach Norwegen gereist. „Da wohnt meine Cousine“, erläutert er.

Björn Chemnitz, gebürtiger Wolfsburger, hat den Schnee in der Nordstadt lange vermisst. „Damit Neo ihn endlich kennenlernt, sind wir vor ein paar Jahren extra in den Harz gefahren“, sagt er mit Blick auf seinen Sechsjährigen. Im Harz sei jetzt aber einfach zu viel los. „Dass auch hier Schnee gefallen ist, ist super, den Homeschooling ist ziemlich anstrengend“, meint der Vater. Schnee ist es manchmal auch, macht aber mehr Spaß. „Wir haben ein Iglu gebaut“, berichtet sein Sohn Neo.

Die Shizus Horst und Theo

Die neunjährigen Zwillinge von Linda und Eduard Eisenbarth aus der Bürgerkämpe wärmen sich schon wieder auf, ihre Eltern drehen aber noch gemeinsam eine Runde um den See – zusammen mit Horst Schlämmer und Theo Waigel, den beiden energiegeladenen Shizu-Hündchen. „Auch ohne Corona sind wir mit ihnen täglich unterwegs“, sagen Herrchen und Frauchen. Die Möglichkeiten für lange Spaziergänge sind ein Grund dafür, warum sie ihr Zuhause so sehr schätzen. „Als wir 2005 eingezogen sind, war da nur Feld – und nur dreimal hinfallen, dann ist man schon im Wald.“

Die Natur der Nordstadt gefällt auch Christine Beinlich und ihrer Tochter Simone, die inzwischen in Rümmer wohnt, sehr gut. „Wir waren schon vor Corona immer draußen unterwegs, selbst bei schlechtem Wetter. Aber es fällt auf, dass jetzt plötzlich viel mehr los ist“, hat Christine Beinlich beobachtet. Doch diese flüchtigen Treffen ersetzten keinesfalls die fehlenden sozialen Kontakte, meinen beide. „Auch wir umarmen uns schon lange nicht mehr. Das tut weh.“ Bloß bei den Enkeln, vier und acht Jahre alt, verzichtet Oma Christine nicht völlig auf körperlichen Kontakt. „Was würde das wohl in Kinderseelen anrichten, wenn man sie wegstößt?“, fragt sie. Aber: Küsschen bleiben tabu. Ob die beiden Jungs das als Vor- oder Nachteil sehen, erfahren wir nicht. „Die warten zu Hause schon auf den Kuchen.“

Trotz Schnee sind mehrere Läufer mit rutschfesten Sohlen rund um den See unterwegs, junge wie alte. Etwas langsamer, aber trotzdem mit recht zügigem Schritt, kommt Martina Klett vorbei. „Die Turnhallen haben ja leider noch zu. Ich spiele sonst Volleyball – jetzt brauche ich einen Ausgleich“, erklärt die Bewohnerin der Tiergartenbreite. Auch im Hasselbachtal und im Schlosspark sei sie deshalb häufig zu Fuß. Den Neuen Teich kennt sie seit ihrer Kindheit im Krähenhoop. „Damals konnten wir hier bis direkt auf den Teich rodeln. Und die Hügel da hinten waren auch noch nicht bepflanzt.“ Ob sich die Kinder vom Einkaufsmarkt-Hügel später wohl eher ans Rodeln oder an ihre Corona-Masken erinnern werden?

Von Andrea Müller-Kudelka