Das hatte sich abgezeichnet: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft am kommenden Mittwoch, 7. Oktober, zum nächsten Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf. Neben Hannover, Bremen und Braunschweig soll es in Wolfsburg wieder Aktionen geben.

ÖPNV-Mitarbeiter – in Wolfsburg trifft es die WVG – sollen laut Verdi von Dienstbeginn bis Dienstende die Arbeit niederlegen. Im Klartext: Verdi will dafür sorgen, dass am kommenden Mittwoch kein einziger WVG-Bus das Depot verlässt. Das hat bereits beim Warnstreik am vergangenen Dienstag funktioniert: 80 Prozent des Busverkehrs fielen aus, die WVG konnte für 20 Prozent der Fahrten Subunternehmen engagieren.

Verdi fordert einheitliche Regelungen für Urlaub und Sonderzahlungen

Darum geht es bei diesem Warnstreik: Verdi will für die bundesweit 87 000 ÖPNV-Beschäftigten einheitliche Regelungen „zur Entlastung der Beschäftigten“ durchsetzen – die gebe es bis heute nicht. Konkret: Verdi fordert zentrale Regelungen wie Urlaubstage und Sonderzahlungen. Bisher regele man das regional mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden.

Durch Schichtdienste und Abhängigkeit vom Fahrplan seien die Mitarbeiter „besonderen Belastungen ausgesetzt“. Denn: Ihre Schicht könne zu jeder Tages- und Nachtzeit beginnen und mit Unterbrechungen bis zu 14 Stunden dauern. Zudem würden sie in der Regel an mehr als 35 Sonntagen pro Jahr arbeiten. Ein gesundheits- und familienfreundlicher Rhythmus sei so nicht möglich.

Der Beruf müsse attraktiver werden

Nach 20 Jahren Sparzwang, so ein Verdi-Gewerkschaftssekretär, müsse jetzt der Weg frei gemacht werden für eine sozial-ökologische Verkehrswende. Der Beruf müsse endlich wieder attraktiver werden für den Nachwuchs – um den Fachkräftemangel zu beseitigen und die erhebliche Belastung der Arbeitnehmer zu reduzieren.

