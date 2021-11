Wolfsburg

Cannabidiol (CBD) polarisiert in Deutschland: Verkäufer preisen den Wirkstoff als Wundermittel gegen Angst, Schmerzen oder Entzündungen an. Immer wieder sorgen aber auch Drogenrazzien in Cannabidiol-Geschäften für Aufsehen. Auch im CBD-Shop „Hanf – der etwas andere Bioladen“ in der City-Galerie liegen seit Donnerstag jede Menge CBD-Produkte den Regalen. Aber wie gefährlich ist der Stoff eigentlich? Die WAZ hat zwei Experten gefragt: Dr. Franjo Grotenhermen ist Allgemeinmediziner. Er verschreibt CBD zum Beispiel Patienten mit Krebs oder Epilepsie. Andreas Sommer ist Pädagoge und qualifizierter Berater bei der Jugend- und Drogenberatung (Drobs) in Wolfsburg.

Was ist CBD?

CBD ist ein Wirkstoff, welcher in den Blüten und Blättern der Cannabis-Pflanze enthalten ist. Im Gegensatz zu THC wirkt CBD nicht psychoaktiv oder berauschend. In Deutschland sind CBD-Produkte legal, solange der Restanteil des verbotenen THC unter dem Schwellenwert von 0,2 Prozent liegt.

Kann man als gesunder Mensch bedenkenlos ein CBD-Öl oder eine CBD-Kapsel einnehmen?

Ja, gesunde Menschen können CBD-Öl oder CBD-Kapseln mit geringen CBD-Dosen bedenkenlos einnehmen. In höheren Dosen ab 100 mg kann es jedoch zu Nebenwirkungen kommen, zum Beispiel Durchfall, Müdigkeit, vermehrte Wachheit, Schwindelgefühl, Übelkeit oder Appetitlosigkeit. In seltenen Fällen auch schon bei niedrigeren Dosen.

Sind Langzeitfolgen von CBD bekannt?

Nein, Langzeitfolgen durch regelmäßigen CBD-Konsum sind nicht bekannt.

Gegen welche Krankheiten lässt sich CBD einsetzen?

CBD kann als Ergänzung dienen, um Epilepsie, Krebs oder Schizophrenie zu behandeln. Allerdings kann es zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen, Patienten sollten die Einnahme von CBD deshalb immer mit dem zuständigen Arzt besprechen.

Ist CBD für psychisch kranke Menschen gefährlich?

Nach bisherigem Kenntnisstand nicht. CBD kann sogar antidepressiv und angsthemmend wirken. Bei klinischen Studien wurde in Dosen von 200 oder 300 mg CBD eine Reduzierung von Ängsten beobachtet. Aber auch hier gilt: Vor der Einnahme mit dem behandelnden Arzt sprechen!

Kann ich eine CBD-Salbe bedenkenlos auf entzündete Haut auftragen?

CBD-Salben oder CBD-Cremes können bedenkenlos auf die Haut aufgetragen werden, wenn diese nicht verletzt ist. Dann wirken sie entzündungshemmend und antibakteriell.

Von Niklas Jan Engelking