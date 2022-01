Wolfsburg/Braunschweig

Ihr Nummer-Eins-Hit „Augen auf“ hat sie unsterblich gemacht, ihr jüngstes Album „Ritual“ schoss vor zwei Jahren auf Platz eins der Charts: Die Wolfsburger Elektro-Rocker Oomph! schwimmen seit Jahren auf einer Erfolgswelle. Mit neuem Sänger und neuem Album wollen die Wolfsburger ihren Erfolgskurs fortsetzen – der typische Oomph!-Sound soll aber erhalten bleiben.

Oomph! und Dero gehen getrennte Wege

Zur Erinnerung: Im Herbst 2021 haben sich Crap (Gitarre, Keyboards, Begleitgesang) und Flux (Gitarre, Samples, Begleitgesang) von ihrem langjährigen Sänger und Gründungsmitglied Dero getrennt: „Wir alle drei bedauern, dass wir es trotz größter Anstrengungen nicht geschafft haben, die Band in dieser Konstellation zu erhalten“, hieß es damals in einer gemeinsamen Erklärung. Man gehe künftig getrennte Wege: Crap und Flux führen Oomph! fort, Dero startet eigene Projekte.

„Augen auf“ schoss 2004 auf Platz eins der Single-Charts

Wer Dero künftig als drittes Bandmitglied ersetzt, soll schon bald verkündet werden: „Wir haben über zwei Dutzend Sänger gecastet“, verrät Crap im Gespräch mit der AZ/WAZ. „Letztendlich haben sich drei Favoriten herauskristallisiert. Ende Januar oder Anfang Februar wollen wir unsere Entscheidung bekanntgeben.“ Musikalisch und kompositorisch seien alle drei Kandidaten top, aber es müsse auch menschlich passen: „Schließlich sind wir auf Tour monatelang gemeinsam im Nightliner unterwegs – da muss man sich wirklich gut kennen und vertrauen.“

Das macht Dero heute Dero hat 1989 gemeinsam mit Crap und Flux in Wolfsburg die Band Oomph! gegründet und war bis September 2021 Sänger und Aushängeschild der Band. Ihr Sound wird der „Neuen Deutschen Härte“ zugeordnet und hat Gruppen wie Rammstein zu ihrem Sound inspiriert. Ihren größten Erfolg feierten Oomph! 2004 mit ihrer Single „Augen auf“, die auf Platz eins der Charts schoss. Auch das letzte gemeinsame Album „Ritual“ (2019) belegte den ersten Platz der Charts. Dero selbst erklärte kürzlich in Interviews, dass er bekennender Christ sei und sich nicht mehr vorstellen könne, religionskritische Songs von Oomph! live zu singen. Er wolle ein neues, eigenes Musikprojekt „D.E.R.O.“ starten. Während der Corona-Pandemie habe er sehr viele Songs geschrieben, von denen er einige jetzt veröffentlichen wolle.

Er vergleicht die Kandidatensuche mit einer neuen Liebe: „Erst hat man Schmetterlinge im Bauch. Aber nach einem Jahr kann man sich möglicherweise schon nicht mehr auf den Pelz gucken.“

Songs für zwei Alben haben Oomph! schon fertig

Wie die Entscheidung letztendlich auch ausfällt: Auf dem neuen Album werden wahrscheinlich auch einzelne Ideen der drei Kandidaten mehr oder weniger deutlich zu hören sein. „Wir haben ja gemeinsam an Songs gearbeitet – die eine Melodie oder die andere Nuance werden wir natürlich von den Sängern übernehmen, die es letztendlich nicht geworden sind“, sagt Flux. „Aktuell haben wir Material für zwei Alben fertig“, sagt er. Erscheinen soll der Nachfolger des erfolgreichen Vorgängers Ende 2022 oder Anfang 2023.

Das rockt: Crap will mit Oomph! im nächsten Jahr endlich wieder live spielen. Quelle: Uwe Kranz

Der wird natürlich etwas anders klingen als vorher: „Wir schreiben die neuen Songs auf die Stimme des neuen Sängers hin“, erklärt Flux. Gleichzeitig solle die „Grundstruktur“ von Oomph! erhalten bleiben. „Wir leben in einer spannenden Zeit“, wirft Crap ein. Und lacht. Überhaupt lachen Crap und Flux viel während des Interviews. „Wir haben ja auch allen Grund dazu“, betont Flux: „Unsere Fans, unsere Plattenfirma, unsere Crew – alle halten uns trotz der Veränderung die Treue. Dafür sind wir sehr dankbar, stehen ihnen gegenüber aber auch in der Verantwortung. Und gucken sehr positiv in die Zukunft.“

Fürs nächste Jahr planen Oomph! wieder Konzerte

Denn: Nach der Festlegung auf eine neuen Sänger wollen Oomph! mit der richtigen Arbeit am Album beginnen. „Die Erfahrung zeigt, dass wir für die komplette Produktion eines Songs etwa eine Woche brauchen“, sagt Crap. Macht bei zehn bis zwölf Liedern pro Album rund drei bis vier Monate. Dann gehe es an die Planung von Konzerten: „Wir müssen ja Songs zusammenstellen und mit unserem neuen Sänger proben“, sagt Flux. Er hofft, im Frühjahr 2023 endlich wieder auf Tour gehen zu können.

Und wird dann doch noch ernst: „Die Auftrittsmöglichkeiten hier in der Region werden immer weniger“, seufzt der Rockmusiker. Jolly Joker dicht. Meiers Music Hall zu. Das Hallenbad in Wolfsburg zu klein. Der CongressPark zu groß. „Es gibt quasi nur noch das ’Capitol’ in Hannover“, sagt er. Wirtschaftlich mag es der Region gut gehen, „aber kulturell leben wir hier jenseits des Mainstreams im Brachland...“ Dann lächelt er: „Wobei ’Rammstein’ auch schon im alten VW-Kraftwerk aufgetreten sind...“

Von Carsten Bischof