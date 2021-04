Neuer Mobilfunkstandard 5G: So weit ist der Ausbau in Wolfsburg

Wolfsburg

Die beiden größten Mobilfunkanbieter bauen ihr Netz mit dem modernen Mobilfunkstandard 5G weiter aus. Dieser ermöglicht nicht nur deutlich höhere Datenraten als der Vorgänger 4G (LTE), sondern auch geringere Verzögerungen bei der Signalübertragung. Diese geringe Latenz spielt beispielsweise bei vernetzten Fahrzeugen eine wichtige Rolle. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu errichtet und vier mit 5G erweitert, auch Konkurrent Vodafone plant bis Mitte 2021 einen Neubaustandort sowie die Nachrüstung einer bestehenden Basisstation. Taugt das schnelle Netz für die Wolfsburger als Ersatz für die Glasfaser, wie es bei der jüngsten Sitzung des Ortsrates Fallersleben/Sülfeld ins Gespräch gebracht wurde?

Noch gibt es Lücken im 5G-Netz

Da wäre zunächst erstmal die Frage der Netzabdeckung. 5G arbeitet mit hohen Frequenzen für eine möglichst hohe Datenrate. Diese haben aber eine geringe Reichweite. Für eine bessere Versorgung in der Fläche nutzen die Mobilfunkanbieter unterschiedliche Frequenzen. Je niedriger, desto besser ist die Reichweite. Das bedeutet im Umkehrschluss weniger Geschwindigkeit, aber immerhin noch bis zu 225 Megabit pro Sekunde. Aber in jedem Fall müssen vorhandene Sendemasten aufgerüstet beziehungsweise neue errichtet werden.

Schaut man auf die Karten der Netzabdeckung, hat die Telekom beim ­5G-Netz in Wolfsburg die Nase deutlich vorn, was die Abdeckung in der Fläche anbelangt. In der Innenstadt ist die Abdeckung gut, auf den Dörfern gibt es beispielsweise in Velstove, Hehlingen oder Hattorf noch Luft nach oben. Das 5G-Netz von Vodafone ist im Stadtgebiet gut ausgebaut, in der Peripherie aber ist die Karte größtenteils noch weiß. Das Netz schwächelt im Osten bereits hinter Vorsfelde, im Süden ist bei Hehlingen und Mörse Schluss.

Die Karte zeigt die 5G-Netzabdeckung in Wolfsburg im Mobilfunknetz der Telekom. Quelle: Screenshot: www.telekom.de

Die Nutzer teilen sich die Datenkapazität

Doch selbst wenn die Netzabdeckung bei 100 Prozent läge, müssten noch technische Hürden bedacht werden. Die Kapazität eines einzelnen Sendemastes ist begrenzt, die Nutzer müssten sich die Bandbreite teilen. Würden also viele Leute gleichzeitig übers 5G-Netz online gehen, könnte es in der Rush-Hour der morgendlichen Videokonferenzen auf der Datenleitung dann ähnlich schnell vorangehen wie im morgendlichen Schichtverkehr. Auch die sogenannte Dämpfung auf das hochfrequente Signal spielt eine Rolle. In Gebäuden ist der Empfang mit 5G schlechter als im Freien.

Die Karte zeigt die 5G-Netzabdeckung in Wolfsburg im Mobilfunknetz von Vodafone. Quelle: Screenshot: www.vodafone.de

Die Netzbetreiber bauen ihre Infrastruktur darum weiter aus. So will die Telekom bis 2023 in Wolfsburg 23 weitere Standorte errichten. Zwei Drittel der Mobilfunkanlagen des Anbieters stehen auf Dächern, das übrige Drittel ist an Masten verbaut. „Grundsätzlich nutzen wir vorhandene hohe Strukturen zum Aufbau der Antennenanlagen. Wo keine hohen Strukturen vorhanden sind müssen wir selber Strukturen aufbauen“, so ein Sprecher. Die Mobilfunkanbieter sind auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümerinnen und Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen anmieten zu können. Aber nicht jeder möchte sich eine Antenne aufs Dach oder sein Grundstück stellen lassen.

Ausbau des 5G-Netzes in Wolfsburg Die Telekom betreibt insgesamt 55 Mobilfunkstandorte in Wolfsburg, davon funken bereits 39 mit der neuen 5G-Technik. Bis 2023 sollen weitere 23 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an vier Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Die Versorgung lässt sich auf www.telekom.de/netzausbau checken. Vodafone betreibt insgesamt 48 Mobilfunkstandorte in Wolfsburg, davon sind sechs Standorte derzeit mit ­5G-Technologie ausgerüstet. Wie gut die Netzabdeckung mit dem neuen Standard ist, können Nutzer auf https://www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html überprüfen.

Kein flächendeckender Ersatz für die Glasfaser

Fazit: Im Einzelfall könnte eine Breitbandverbindung über das Mobilfunknetz eine Alternative darstellen, wenn die Telefonleitung oder das Kabelnetz nicht mehr hergibt – und noch keine Glasfaserleitung in Aussicht steht. Allerdings gibt es ausgerechnet auf dem Land noch deutliche Lücken bei der Netzabdeckung. Dazu kommen technische Einschränkungen. Ein flächendeckender Ersatz für das kabelgebundene Netz ist 5G also nicht. Zumal man für den Empfang die entsprechenden Endgeräte kaufen und Tarife buchen muss.

Von Christian Opel