Neuer Job per Postkarte: Stadt setzt auf „Bewerbung to go“

Wolfsburg

Mit der„Bewerbung to go“ hat das städtische Klinikum so gute Erfahrungen gemacht, dass die Stadt Wolfsburg jetzt prüft, das unkonventionelle Bewerberverfahren auch für andere Bereichen anzubieten. Etwa für Jobs in der Verwaltung oder in Kindertagesstätten. Wer Interesse hat, muss dann nur noch eine Postkarte ausfüllen, seinen Berufswunsch ankreuzen, das Ganze abschicken – und erhält innerhalb von 24 Stunden schon eine Antwort. Auch einige Privatunternehmen in Wolfsburg wie Bäcker Leifert oder Fleischer Gmyrek nutzen diese Art der Personal-Akquise inzwischen.

20 Mitarbeiter konnte das Klinikum bereits per Postkarten-Bewerbung gewinnen. Der Gesamtpersonalrat der Stadt hat laut Stadträtin und Klinikums-Dezernentin Monika Müller Interesse bekundet, die „Bewerbung to go“ auch für andere Berufsgruppen außerhalb der Pflege zu nutzen. Nicht etwa als Ersatz zu den konventionellen Verfahren wie Anzeigen in Zeitungen oder Internet-Portalen, wohl aber als Ergänzung.

Karten liegen an 60 Standorten aus

Im Frühjahr hatte das Klinikum die Aktion gestartet – und einige Flyer verteilt. „Mittlerweile gibt es 60 Standorte, an denen die Postkarten ausliegen“, sagt Müller. Die Idee zur „Bewerbung to go“ hatten übrigens die beiden Klinikumsmitarbeiterinnen Kerstin Randau (Personalabteilung) und Christiane Bitter (Pflegedirektion) – vor allem wohl auch aus Personalnot: Denn der Personalmangel im Pflegebereich sorgt weiterhin für große Probleme, auch in Wolfsburg.

Zielgruppen der „Bewerbung to go“ sind junge Leute und Wiedereinsteiger, aber auch Berufserfahrene seien natürlich jederzeit willkommen. „Wir versuchen hier einfach auch mal neue Wege zu gehen“, so die Klinikums-Dezernentin. Beispielhaft für innovative Personalgewinnung nannte sie das Dortmunder Klinikum, das mit selbst produzierten TikTok-Videos (kurze Video-Schnipsel via App) für sich wirbt, in denen Ärzte und Pflegekräfte singen und tanzen.

Fachkraft-Suche läuft weltweit

Auf der Suche nach Fachkräften streckt das Wolfsburger Klinikum seine Fühler mittlerweile in die ganze Welt aus, ist auf Fachmessen und mit Werbemaßnahmen in Indien, Mexiko, China oder Tunesien vertreten. Zudem arbeiten Headhunter und Recruiting-Spezialisten für das Haus. Das europäische Ausland ist laut Müller schon so gut wie abgefrühstückt, traditionell habe man sich bisher auch immer gern in Richtung Italien oder an den VW-Standorten orientiert. Die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland bringe aber auch stets neue Aufgaben mit sich: Sprachbarrieren müssten überwunden und die Integration gefördert werden, so Müller.

Im Klinikum gibt es zurzeit weit über 100 Neueinstellungen im Jahr, darunter etwas 30 Azubis, die nach der Ausbildung übernommen werden. Vor diesem Hintergrund ist die „Bewerbung to go“ mit 20 Einstellungen ein echtes Erfolgsmodell. Eine Postkarte mit Namen und Adresse auszufüllen – das geht eben wirklich schnell. Und obwohl die Hürde tief gehängt ist, habe es bislang keine auffällig schlechten oder gar Jux-Bewerbungen gegeben, so Müller. Ganz im Gegenteil: Jeder Zweite, der sich per Postkarte beworben hat, wurde eingestellt.

Von Michael Lieb