Neuer Imbiss: Box-Profi Patrick Wojcicki eröffnet Waffelrestaurant in Wolfsburg

Die Gastronomie in Wolfsburg ist um ein neues Angebot reicher: Im „ Waffel & Co“ am Mühlengraben können sich die Kunden ihre Waffeln nach Belieben belegen lassen. Betreiber des Restaurants am Schillerteichcenter ist der Wolfsburger Profi-Boxer Patrick Wojcicki.

Der 28-Jährige will sich ein zweites Standbein für die Zeit nach seiner Sportkarriere aufbauen. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Muhammet Yildiz betreibt er bereits eine Shisha-Bar, jetzt haben die beiden direkt nebenan ein Waffelrestaurant eröffnet. Damit wollen sie auch eine Marktlücke in Wolfsburg schließen. „Wir mögen selbst gerne Waffeln, bislang musste man dafür aber nach Braunschweig fahren“, sagt Wojcicki.

Der Wolfsburger wartet weiterhin auf seinen IBF-Ausscheidungskampf

Der Box-Profi steht in seinem Laden momentan persönlich am Waffeleisen. Denn wie so vieles in den vergangenen Monaten ist wegen der Corona-Krise auch die Sportkarriere von Wojcicki ins Stocken geraten. Der Wolfsburger wartet weiterhin auf seinen Ausscheidungskampf der International Boxing Federation ( IBF), der ihm den Weg zur Chance auf den Weltmeistertitel ebnen soll. „Ich trainiere täglich und halte mich fit“, sagt der Mittelgewichtler. Wann er wieder für einen Kamp in den Ring steigen kann, steht allerdings noch nicht fest.

Auch das Waffelrestaurant hätte eigentlich schon deutlich früher starten sollen. Ende 2019 erwarben Wojcicki und sein Geschäftspartner die Räume neben ihrer Shisha-Bar am Mühlengraben und bauten sie zu einem Imbiss um. Das Design der beiden Läden ist aufeinander abgestimmt, das Logo zeigt jeweils einen sitzenden Buddha: einmal mit einer Wasserpfeife und einmal mit einem Teller voll Waffeln. Kurz vor der geplanten Eröffnung im März kam dann die Corona-Pandemie dazwischen, die Pläne für das neue Geschäft lagen erst einmal auf Eis.

Der Teig für die Waffeln ist ein Geheimrezept

Seit Ende vergangener Woche ist das Waffelrestaurant nun geöffnet. „Für den Start hätten wir uns sicher andere Bedingungen gewünscht“, sagt Wojcicki mit Blick auf die noch geltenden Einschränkungen. Im regulären Betrieb gibt es im „ Waffel & Co“ Platz für 25 Kunden, derzeit sind es deutlich weniger. Doch die Resonanz am ersten Wochenende sei bereits sehr gut gewesen. Zu den Waffeln gibt es Soße und verschiedene Früchte, Schokolade, Eis, Sahne und Puderzucker. „Der Teig ist ein Geheimrezept und wurde schon viel gelobt“, erzählt der gelernte Werkzeugmechaniker, der sich für seine Karriere als Box-Profi bei VW freistellen ließ.

Später sollen im Betrieb durchgehend drei Angestellt arbeiten. Momentan stehen die Chefs auch selbst an der Theke. Statt Leberhaken verteilt Wojcicki derzeit Waffelherzen...

