Die Wolfsburger Verkehr GmbH (WVG) will am 13. September ihren Fahrplan ändern. Sie will in Randzeiten verstärkt auf Anrufbusse setzen und weniger reguläre Busse einsetzen.

Buslinien effektiver machen

Die WVG hat die Nutzung und Auslastung ihrer Busse und der Routen untersucht und dabei „Schwachverkehrszeiten“ ausgemacht: werktags vor 6 und nach 20 Uhr, samstags vor 10 und nach 18 Uhr sowie sonntags und in den Ferien. Auch schwach nachgefragte Linien hat sie identifiziert. Mit dem neuen Fahrplan will sie den Linienverkehr effektiver machen (neue Linienführung) und Kosten sparen. Im Gegenzug sollen künftig sechs Anrufbusse eingesetzt werden, die an freitags und samstags ab 20 Uhr geordert werden können.

228 000 Kilometer sparen

Eine Zahl ist dabei beeindruckend: Durch die Verschlankung des Fahrplans würde die WVG in 2021 rund 227 876 Kilometer sparen – eine Ersparnis von rund 4,15 Prozent. Zudem soll es in den Sommerferien einen abgespeckten „Ferienfahrplan“ geben. Mit weniger Bussen und geänderten Routen.

