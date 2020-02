Neuer Einbruch in Real-Markt: Täter stehlen wieder Zigaretten

Nordsteimke

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist der Kiosk im Real-Markt in Nordsteimke zum Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter erbeuteten erneut Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei war nach eigenen Angaben bereits eine Minute nach dem Notruf am Tatort – da waren die Ganoven bereits mit ihrer Beute geflüchtet.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Das Vorgehen der Täter in der Nacht zu Freitag ähnelt dem Einbruch am 27. Januar: Die Unbekannten brachen laut Polizei gegen 4.20 Uhr eine Eingangstür des Real-Marktes in der Hehlinger Straße auf und suchten dann gezielt den Kiosk in dem Gebäude auf. „Anstatt die bereits kaputte Eingangstür zu nehmen, haben sie noch eine andere Tür aufgebrochen“, wundert sich André Fedyk, Geschäftsführer der City Shop West GmbH und Betreiber des Kiosk. Die Täter brachen dann ihm zufolge den Vorhang zu seinem Verkaufsstand auf und rafften erneut zahlreiche Zigarettenstangen zusammen. Beim Einbruch im Januar lag die Schadenshöhe bei rund 12 000 Euro. Wie hoch der angerichtete Schaden diesmal ist, steht noch nicht fest.

Lesen Sie auch: So lief der Kiosk-Einbruch im Real-Markt ab

Die Einbruchsmeldung per Notruf erreichte die Polizei am Freitagmorgen um 4.25 Uhr. „Als erste Streifenbesatzungen eine Minute später bereits am Tatort des Real-Marktes eintrafen, waren die Täter schon geflüchtet“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Die Einbrecher seien vermutlich mit einem Fahrzeug weggefahren.

Kiosk-Betreiber André Fedyk ist sich sicher, dass die selben Täter wie im Januar zugeschlagen haben. Die Einbrecher seien zwar in beiden Fällen maskiert gewesen, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten. „Aber ich bin gut darin, die Körpersprache von Menschen zu erkennen“, sagt Fedyk. Er vermutet, dass die Täter aus der Umgebung stammen. „Fremde kommen einmal und verschwinden dann, die schlagen aber nicht zwei Mal in einem so kurzen Zeitraum zu“, sagt er.

Reizgas gegen Einbrecher?

Der Kiosk-Betreiber will nun das Gespräch mit der Polizei über verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für sein Geschäft suchen. „Da geht es auch um Dinge, die weh tun, wie zum Beispiel Reizgas“, sagt Fedyk. Den Schaden für die Einbrüche müsse er als Unternehmer selbst tragen. „Das ist eine ärgerliche Sache und so langsam reicht es.“

Die Polizei vermutet, dass sich die Täter zur Vorbereitung des Einbruchs im Bereich des großen Supermarkt-Parkplatzes an der Hehlinger Straße aufhielten. Die Beamten interessieren sich für sämtliche Beobachtungen. Zeugen setzen sich mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 in Verbindung.

Lesen Sie auch:

Von Florian Heintz