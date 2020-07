Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es erstmals seit Anfang Mai wieder einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Person sei im Klinikum verstorben, teilte die Stadt Wolfsburg am Dienstag mit.

Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 52, dabei handelt es sich vor allem um Bewohner des Hanns-Lilje-Heims.

Im Vergleich zum Vortag gab es am Dienstag nach Angaben der Stadt keine bestätigten Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt damit bei 374, davon gelten 306 als genesen und 16 als laufende Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden zwei Wolfsburger positiv getestet.

