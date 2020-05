Wolfsburg

Im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim ist ein weiterer Mensch nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handelte sich um einen 66 Jahre alten Bewohner der Pflegeeinrichtung, wie die Stadt Wolfsburg am Samstag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Wolfsburg in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg damit auf 51.

Keine Corona-Patienten mehr im Klinikum

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle erhöhte sich seit Donnerstag um zwei auf 284 Fälle. Ein Großteil der positiv Getesteten gilt inzwischen aber wieder als genesen. Im Klinikum Wolfsburg werden nach Angaben der Stadt derzeit keine Corona-Patienten mehr behandelt. Das Krankenhaus soll deshalb schon bald wieder planbare Operationen durchführen.

Nach einem Coronavirus-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim der Diakonie Wolfsburg waren in den vergangenen Wochen mehr als 40 infizierte Bewohner gestorben. Zuletzt hatte sich die Situation in der Pflegeeinrichtung für Demenzkranke stabilisiert. Vor eineinhalb Wochen hatte die Diakonie erklärt, dass nur noch eine sehr kleine Gruppe von Bewohnern positiv auf das Coronavirus getestet sei.

