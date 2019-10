Fallersleben

In Fallersleben finden auf der Wolfsburger Landstraße ab Montag, 28. Oktober, bis voraussichtlich 5. November Asphaltierungsarbeiten statt.

Verkehr wird einspurig

Für die Arbeiten muss eine weitere Fahrspur in Fahrtrichtung stadteinwärts (Osten) gesperrt werden, so dass der Verkehr nur einspurig in jede Fahrtrichtung geführt wird. Die Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Westerlinge wird für die Zeit der Baumaßnahme zur Geradeaus- und Linksabbiegespur.

Baumaßnahme umfahren

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Baumaßnahme zu umfahren.

► Lesen Sie auch: Heinrich-Nordhoff-Straße ab Freitag, 25.10., voll gesperrt

Von der Redaktion