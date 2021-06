Das Programm am DigiDay in wolfsburg startet um 9 Uhr mit der Smartphone-Sprechstunde in der Markthalle in Kleingruppen mit maximal zwei Teilnehmenden. Für dieses Angebot des Schiller40 Coworking Space in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel können zwischen 9 und 15 Uhr jeweils einstündige Termine gebucht werden. Die Anmeldung dafür erfolgt entweder per Mail an coworking@stadt.wolfsburg.de oder per Telefon unter 05361/890 2952. Ein eigenes Smartphone mitsamt Ladekabel muss mitgebracht werden, ebenso ist ein negativer Corona-Test notwendig.

Auf der Website der Initiative #WolfsburgDigital gibt es einen virtuellen Rundgang durch das Schiller40 mit 3D-Modell und Videos. Das Team der Statistikstelle der Stadt Wolfsburg stellt in einem Screencast das Statistikportal WOKS (Wolfsburger Online Kommunalstatistik) und das neue kommunale Data Warehouse vor. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel.

Den Abschluss des Aktionstages bildet um 17 Uhr der Livestream rund um den Start der neuen digitalen Beteiligungsplattform, deren konkreter Name auch erst dann verraten werden soll. Hier können nach einer Einführung ebenfalls Fragen gestellt werden.

Weitere Informationen und Links zum DigiDay sowie zur Initiative #WolfsburgDigital gibt es auf wolfsburgdigital.org.