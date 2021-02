Das geplante Bauprojekt „Am Gutshof“ an der Schulenburgallee erregt seit 2013 die Gemüter. Eine Bürgerinitiative hat jahrelang versucht, die Baulücke zu retten und die Wohnhäuser zu verhindern. Heute entscheidet der Rat darüber.

Neue Wohnungen in der Nordstadt: Wie wird der Rat heute entscheiden?

